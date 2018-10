Zur Mitgliederversammlung des Textilbündnisses: SÜDWIND mahnt unzureichende Löhne in Indonesien an

Bonn (ots) - Anlässlich der Mitgliederversammlung desTextilbündnisses am 30. Oktober 2018 in Berlin veröffentlicht SÜDWINDheute zwei Fact Sheets zur Lohnsituation von ArbeiterInnen in derTextilbranche Indonesiens: Das Land gehört zu den zehn wichtigstenLieferländern von Bekleidung weltweit. Doch die Beschäftigtenarbeiten dort zu Mindestlöhnen, die von existenzsichernden Löhnenweit entfernt sind. Mindestens 17 Mitgliedsunternehmen des deutschenTextilbündnisses lassen in Indonesien produzieren, unter ihnenadidas, H&M und Lidl. SÜDWIND fordert, dass dieseMitgliedsunternehmen endlich mehr Einsatz bei der Umsetzungexistenzsichernder Löhne zeigen.Das indonesische Mindestlohnsystem ist von zahlreichen, regionalenMindestlöhnen geprägt. "In Zentral-Java beispielsweise, wo mehr als50 Zulieferfabriken für Textilbündnis-Mitglieder produzieren, liegtder aktuelle Mindestlohn bei knapp 1,5 Mio. Rupien (rund 85 Euro) imMonat." führt Dr. Sabine Ferenschild, SÜDWIND-Mitarbeiterin undAutorin der Fact Sheets, aus. Doch, wie die "AsiatischeGrundlohn-Allianz" berechnet hat, ist das unzureichend. Einexistenzsichernder Lohn für die Beschäftigten, also ein Lohn, deru.a. für angemessene Unterkunft, Ernährung und Bildung ausreicht,muss dagegen bei knapp 5,9 Mio. Rupien (rund 338 Euro) im Monatliegen. "Es bleibt also noch viel zu tun, bis die Beschäftigten inIndonesien von ihren Löhnen menschenwürdig leben können", soFerenschild weiter.Ein mögliches Instrument, das die Umsetzung existenzsichernderLöhne in Indonesien befördern könnte, ist das sog. "Protokoll zurVereinigungsfreiheit", das SÜDWIND in einem zweiten Fact Sheetvorstellt. Dieses Protokoll wurde vor einigen Jahren von westlichenAuftraggebern (u.a. adidas und Puma), indonesischen Zulieferbetriebenund lokalen Gewerkschaften unterzeichnet. Es stärkt dieGewerkschaftsfreiheit auf Fabrikebene und verlangt innerhalb vonsechs Monaten nach Gründung einer Betriebsgewerkschaft den Abschlusseiner Betriebsvereinbarung zwischen Management und Gewerkschaft."Dieser Ansatz, über die Stärkung der Gewerkschaftsarbeit aufFabrikebene die Lohnsituation zu verbessern, ist vielversprechend.Leider fehlt noch eine Auswertung der bisher abgeschlossenenBetriebsvereinbarungen, inwiefern sie auch das Thema Löhneaufgegriffen haben", führt Ferenschild fort.SÜDWIND fordert nun alle Mitglieder im Textilbündnis auf, sich imRahmen des verbindlichen Bündnisziels, existenzsichernde Löhne zuerreichen, messbare und überprüfbare Maßnahmen zur Umsetzungexistenzsichernder Löhne in ihren Zulieferbetrieben durchzuführen.Die in den Startlöchern stehende Bündnisinitiative zuexistenzsichernden Löhnen, die mit den Produktionsländern Kambodschaund Indonesien beginnen soll, könnte hierfür ein geeigneteskollektives Instrument sein. Mit den Veröffentlichungen möchteSÜDWIND dazu beitragen, dass möglichst alle Mitgliedsunternehmen desTextilbündnisses, die in Indonesien produzieren lassen, dieserBündnisinitiative beitreten.SÜDWIND wird in diesem von Engagement Global im Auftrag desBundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungfinanzierten Projekt die vorliegenden Fact Sheets im kommenden Jahrdurch eine ausführlichere Studie und weitere Fact Sheets zum Themader existenzsichernden Löhne ergänzen.Download | Bestellung:https://www.suedwind-institut.de/index.php/de/publikationen-318.htmlPressekontakt:Dr. Sabine FerenschildSÜDWINDTel.: 0228-763698-16ferenschild@suedwind-institut.deOriginal-Content von: SÜDWIND e.V., übermittelt durch news aktuell