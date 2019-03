Zur Leipziger Buchmesse steigen die Hotelpreise um 144 Prozent (FOTO)

Finanztrends Video zu



München (ots) -- Doppelzimmer fußläufig zur Messe kostet mindestens 149 Euro proNacht- Anbietervergleich spart durchschnittlich 18 Prozent derÜbernachtungskosten- CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen zur HotelbuchungZur Leipziger Buchmesse vom 21. bis 24. März 2019 steigen dieHotelpreise im gesamten Stadtgebiet und über alle Sternekategorienhinweg. Eine Übernachtung in Leipzig kostet amVeranstaltungswochenende durchschnittlich 215 Euro - weit mehr alsdas Doppelte (+144 Prozent) im Vergleich zum Hotelpreisniveau imMärz.Übernachtung in Messenähe ab 149 Euro, im Radius von zehnKilometern ab 125 EuroDas Leipziger Messegelände liegt etwas außerhalb im Norden derStadt. Im Umkreis von maximal zwei Kilometern haben zumBetrachtungszeitpunkt nach ausgewählten Kriterien nur noch zweiHotels freie Zimmer.*) Eine Übernachtung am Veranstaltungswochenende(22. bis 23. März) kostet mindestens 149 Euro.Messebesucher, die eine Unterkunft im Stadtzentrum suchen, könnenaus 26 verfügbaren Hotels ab 125 Euro pro Nacht wählen. Dafür nehmensie eine längere Anreise zur Buchmesse von bis zu zehn Kilometern inKauf. "Da es im direkten Umkreis zur Messe vergleichsweise wenigeHotels gibt, steigen die Preise auch für Unterkünfte im LeipzigerStadtzentrum deutlich", sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotelbei CHECK24. "Städteurlauber, die nicht wegen der Buchmesse anreisen,sollten sich überlegen auf ein messefreies Wochenende auszuweichen."Anbietervergleich spart durchschnittlich 18 Prozent derHotelkosten bei identischem ZimmerBei beliebten Großveranstaltungen lohnt sich der Vergleichverschiedener Anbieter für Hotelzimmer besonders. Für ein Zimmergleicher Kategorie im identischen Hotel sparen Übernachtungsgästedurchschnittlich 18 Prozent der Hotelkosten bzw. 51 Euro für eineNacht.Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durchCHECK24-HotelexpertenKunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten beiden CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.*)allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben vonzehn Punkte in der CHECK24-Kundenbewertung, Preise für ein Zimmer,zwei Erwachsene, Umkreissuche: max. zwei/zehn Kilometer Luftlinie vonder Messe Leipzig (Messe-Allee 1, 04356 Leipzig) entfernt;Übernachtungszeitraum während der Leipziger Buchmesse: Freitag, 22.3.bis Samstag, 23.3.2019; Stand der Preise: 8.3.2019; alle betrachtetenHotels und weitere Ergebnisse unter: http://ots.de/taE7cUÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt CHECK24:Julia Leopold, Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell