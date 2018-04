Zur Lage der Nation - Wolfgang Bosbach zu Gast in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 27. April, ab 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen

Bremen (ots) - Jede Zuschrift oder Einladung beginnt mit dem Satz:"Jetzt, wo Sie mehr Zeit haben, könnten Sie doch mal ...", erzählteWolfgang Bosbach kürzlich der Deutschen Presse-Agentur. Aber ist daswirklich so? 23 Jahre lang saß der CDU-Politiker aus BergischGladbach im Deutschen Bundestag, seit einem halben Jahr ist derehemalige Vorsitzende des Innenausschusses als Privatpersonunterwegs. Warum jedoch von Ruhestand absolut keine Rede ist und wieer die aktuelle Lage der Nation einschätzt, erzählt der beliebtePolitiker in der April-Ausgabe der Radio Bremen-Talkshow 3nach9.Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers amFreitag, dem 27. April, ab 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen folgende Gäste:den Fußballjournalisten Marcel Reif mit seiner FrauMedizin-Professorin Marion Kiechle, den Schauspieler Ingo Naujoks,die Stand-up-Komikerin Ilka Bessin, den Schlafmediziner Dr. MichaelFeld, den Philosophen Wolfram Eilenberger und die kanadischeMusikerin Laila Biali.Marcel ReifEine ganze Generation junger Sportjournalisten und Fußballfans istmit seiner Stimme im Ohr vor dem Fernseher aufgewachsen. Marcel Reifanalysiert, paraphrasiert und begeistert - dabei wollte er eigentlichkein Sportjournalist werden. Wie sein Vater ihn für den Fußballbegeisterte, welche Überraschungen uns bei der Weltmeisterschafterwarten dürfen und wie er den Jobwechsel seiner Frau Marion Kiechleaufgenommen hat, berichtet der Schweizer bei 3nach9.Marion KiechleDie Überraschung war groß im Freistaat Bayern: Die MünchnerMedizin-Professorin Marion Kiechle ist die neueWissenschaftsministerin im Kabinett von Markus Söder. Die Direktorinder Frauenklinik Rechts der Isar in München war die erste Frau inDeutschland, die auf einen Gynäkologie-Lehrstuhl berufen wurde. Warumdas Ministeramt eine neue Herausforderung für sie darstellt, wie ihrEhemann Marcel Reif ihren Wechsel in die Politik aufgenommen hat undob sie mittlerweile in eine Partei eingetreten ist, erzähltUniv.-Prof. Dr. Marion Kiechle bei 3nach9.Ingo NaujoksAls Mann in den besten Jahren ist er doch noch Ermittler geworden- und das, obwohl es nach der Schule mit der angestrebtenPolizei-Karriere nicht klappte: Ingo Naujoks ermittelt endlich wiederals Lars Englen in "Morden im Norden" im Ersten. Warum immer noch dasHerz eines Punks in seiner Brust schlägt, wie Patchwork funktionierenkann und was er im Schlaf so alles anstellt, verrät Ingo Naujoks bei3nach9.Ilka BessinViele Jahre lang begeisterte sie ihr Publikum im pinkfarbenenJogginganzug, mit blondgelockter Perücke und Prinzessinnenkrönchen:Cindy aus Marzahn. Die Kunstfigur ist weg und hat Platz für ihreErfinderin gemacht: Ilka Bessin! Über ihr spannendes Leben von derLangzeitarbeitslosen zum gefeierten Bühnenstar, ihr Engagement fürsozial benachteiligte Familien und ihr eigenes Modelabel, berichtetdie Berlinerin bei 3nach9.Dr. Michael FeldDer amerikanische Schriftsteller Benjamin Franklin soll gesagthaben: "Frühes Zubettgehen und frühes Aufstehen machen einen Manngesund, wohlhabend und weise." Ob diese Weisheit aus dem 18.Jahrhundert noch heute gilt? Dr. Michael Feld ist Deutschlandsbekanntester Schlafmediziner. Was uns um die geliebte Ruhephasebringen kann, warum es von New York heißt, es sei die Stadt, dieniemals schläft und warum die Bremer im Deutschlandvergleich denbesten Schlaf haben, erzählt er im Studio an der Weser bei 3nach9.Wolfram EilenbergerEr ist Philosoph, Fußballfan mit DFB-Trainerlizenz, verheiratetmit einer ehemaligen finnischen Basketballnationalspielerin undgefragter Intellektueller der aktuellen Zeit: Wolfram Eilenberger.Sein neuestes Buch "Zeit der Zauberer" widmet derGründungschefredakteur des Philosophie Magazins den 20er Jahren desvergangenen Jahrhunderts, dem großen Jahrzehnt der Philosophen. Wiedie großen Denker von damals auch heute noch unsere Gedankenweltbeeinflussen, erzählt der Autor bei 3nach9.Musik: Laila BialiErstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell