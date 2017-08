Zur IFA 2017: iHaus bringt Smart Home auf den Punkt / iHaus präsentiert die herstellerübergreifende All-In-One-App für viele Geräte im Smart Home / Jetzt noch für kurze Zeit kostenlos downloaden (FOTO)

München (ots) -Unterschiedliche Systemstandards, Hersteller, Produkte und Appsbuhlen um die Gunst des Smart-Home-Bewohners. Und der hat die Qualder Wahl: KNX oder Zigbee, Philips Hue oder Tradfri, Amazon Echo oderGoogle Home? Wer blickt da noch durch - soll das Smart Home das Lebendoch eigentlich leichter, angenehmer und effizienter machen!Pünktlich zur IFA 2017 in Berlin präsentiert iHaus die system- undherstellerübergreifende Lösung.Eine App für alle IoT- und KNX-GeräteDie All-In-One-App für das Smart Home verbindet IP-basierte Geräteaus der Welt des Internet-of-Things und diese wiederum mit derprofessionellen KNX-Hausautomation. Dafür ist keine zusätzliche undteure Hardware nötig, da das Smartphone oder Tablet als Server dient.Die iHaus App fungiert als zentrale Steuereinheit und bringt vieleneue Anwendungsmöglichkeiten. So lassen sich Smart-Home-Produkteeinzeln und in Kombination steuern, sogar von unterwegs und mitAmazon Alexa auch per Sprachbefehl.Beleuchtung von Philips Hue, Osram Lightify oder IKEA Tradfri,Apple HomeKit Thermostate (Honeywell, Netatmo, tado°, Elgato EveThermo) und WLAN-Steckdosen (Elgato Eve Energy), Home ConnectHausgeräte von Bosch & Siemens, Sonos Lautsprecher, NetatmoWetterstationen, die smarten iHaus-Funkrauchmelder, intelligenteSteckdosen (TP-Link, Belkin WeMo) und KNX - mit iHaus lässt sich(fast) alles regeln. Stetig kommen neue Geräte hinzu.Smart Home App "Made in Germany" - noch kostenlos!Über Smart-Home-Situationen kann der Nutzer die für sich bestenEinstellungen für sein Zuhause einrichten. SituationsabhängigeLichtstimmungen, Musikuntermalung oder die optimale Heizungsregelungnach Tageszeit und Temperatur - in den Smart-Home-Szenen können zweioder mehrere Geräte gekoppelt und auch per Wenn-dann-Prinzip (Bsp.:Wenn die Rollläden runterfahren, dann gehen die Lichter an)automatisiert werden.Datensicherheit ist bei iHaus oberstes Gebot. Daten werdenunpersonalisiert auf ausgewählten Servern in Deutschland gehostet undunterliegen so dem strengen deutschen Datenschutzrecht. Sie werdennicht an Dritte weitergegeben.Die iHaus Smart Home App ist nur noch für kurze Zeit kostenlos füriOS und Android verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unterwww.ihaus.de/app.Pressekontakt:iHaus AG · Daniel Zauner ·Siedlerstraße 2, 85774 Unterföhring · Tel: 089-9959059-69E-Mail: daniel.zauner@ihaus.deOriginal-Content von: iHaus AG, übermittelt durch news aktuell