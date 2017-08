Zur Forderung von Bundesfamilienministerin Barley nach einer familienfreundlicheren Unternehmenskultur - vbw: Familienfreundlichkeit für Unternehmen selbstverständlich

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. weist die Aussage von Bundesfamilienministerin Katarina Barleyzurück, wonach in Unternehmen Defizite bei der Familienfreundlichkeitherrschten. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt stellt klar:"Der jüngsten Befragung ihres eigenen Ministeriums zufolge bezeichnen84 Prozent der Unternehmen und 68 Prozent der Beschäftigten inDeutschland ihren Betrieb als familienfreundlich. Diese Zahlensprechen eine klare Sprache und bestätigen das Ergebnis des'Unternehmensmonitors Familienfreundlichkeit 2016'." Dort hatten über60 Prozent der Beschäftigten bestätigt, dass Familienfreundlichkeiteine Selbstverständlichkeit in ihrem Unternehmen darstellt.Die vbw betont, dass die Unternehmen in Bayern bei derFamilienfreundlichkeit besonders gut dastehen. "Das liegt auch anzahlreichen Initiativen unserer Unternehmen. Die Angebote reichen vonvielfältigen Arbeitszeitmodellen über betriebliche Kinderbetreuungbis hin zu Beratungsmöglichkeiten über die praktische Umsetzung derVereinbarkeit von Familie und Beruf", erklärt Brossardt."Individuelle, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgestimmteAngebote ermöglichen schon heute passgenaue Lösungen. Starre undteure gesetzliche Pauschallösungen wie die zuletzt diskutierte'Familienarbeitszeit' belasten hingegen vor allem kleine Firmen underschweren deren Personalplanung."Statt Vorgaben für Arbeitszeitmodelle fordert Brossardt mehrstaatliche Anstrengungen bei der Betreuungsinfrastruktur: "DamitBeruf und Familie noch besser miteinander vereinbart werden können,braucht es einen weiteren Ausbau der staatlichen Betreuungsangebotefür Kinder, Jugendliche und pflegebedürftige Angehörige. Dabei müssenauch die Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen lebensnahgestaltet werden. Solche Maßnahmen helfen Familien dauerhaft mehr alsz.B. eine Reduzierung der Arbeitszeit um einige Wochenstunden."Kontakt:Dr. Markus Meyer, Tel. 089-551 78-361,E-Mail: markus.meyer@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell