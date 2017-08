München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. fordert die Parteien auf, von teuren und kurzsichtigenWahlversprechen Abstand zu nehmen. Dazu gehört insbesondere, dieDebatte über die Parität bei den Beitragssätzen für die GesetzlicheKrankenversicherung (GKV) aufzuwärmen.vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt kritisiert dieForderungen von SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und Linkspartei nacheiner Rückkehr zu einer vermeintlich paritätischen Finanzierung, alsoeinem exakt gleich hohen Beitragssatz zur GKV für Arbeitgeber undArbeitnehmer: "Die Arbeitgeber tragen ohnehin einen deutlich höherenFinanzierungsanteil an den Krankheitskosten als die Arbeitnehmer.Unterm Strich zahlen die Arbeitgeber mit circa 11,6 Prozent für dieFinanzierung der GKV knapp drei Prozentpunkte mehr als dieArbeitnehmer mit im Schnitt 8,85 Prozent." Denn zu demKrankenversicherungsbeitragssatz von je 7,3 Prozent, den seit 01.Januar 2015 sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber zahlen müssen,kommen auf Versichertenseite rund 14,3 Milliarden Euro durch denZusatzbeitrag und knapp vier Milliarden Euro an Selbstbeteiligungenhinzu. Auf Arbeitgeberseite schlägt allein die Entgeltfortzahlung imKrankheitsfall mit insgesamt rund 51 Milliarden Euro zu Buche."Eine Erhöhung des Arbeitgeberanteils würde wie eine zusätzlicheLohnsteuer auf den Faktor Arbeit wirken. In der Folge würden dieohnehin hohen Arbeitskosten in Deutschland weiter steigen, dieWettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen dafür sinken. Das würde auchArbeitsplätze in Deutschland gefährden und damit den Beschäftigtenschaden. Das ist keine soziale Politik", kritisiert Brossardt. Eineneue Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) rechnetvor, dass zehn Jahre nach der Abschaffung des Zusatzbeitrags fürArbeitnehmer das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent niedrigerausfallen würde als unter dem heutigen Beitragsrecht. DieErwerbslosenquote läge laut IW um 0,8 Prozentpunkte über dem heutigenStand. "Das heißt: 400.000 Arbeitsplätze sind gefährdet. Durch höhereArbeitskosten würden auch die Preise im Inland automatisch steigen -und das höhere Nettoeinkommen damit sofort verschlingen. SolcheWahlversprechen sind reiner Populismus und müssen unterbleiben",stellt Brossardt klar.Pressekontakt:Dr. Markus Meyer, Tel. 089-551 78-361,E-Mail: markus.meyer@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell