Mainz (ots) -Zur Erinnerung an den vor wenigen Tagen verstorbenenFilmproduzenten Artur Brauner zeigt das ZDF am Samstag, 13. Juli2019, 23.00 Uhr, das Drama "Hitlerjunge Salomon". Der Spielfilm stehtnach der Ausstrahlung 30 Tage lang in der ZDFmediathek zur Verfügung.Regisseurin Agnieszka Holland, die das Drehbuch nach derliterarischen Vorlage von Salomon Perel schrieb, inszenierte den Filmmit Marco Hofschneider, René Hofschneider, Hanns Zischler, JulieDelpy und anderen. "Hitlerjunge Salomon" wurde 1992 als "Besterausländischer Film" mit dem Golden Globe und mit einerOscar-Nominierung für das beste Drehbuch geehrt.Nach einem Übergriff der Nazis in der Reichspogromnacht flüchtetdie jüdische Familie Perel nach Lodz. Als deutsche Truppen in Poleneinfallen, werden der 14-jährige Salomon (Marco Hofschneider) undsein Bruder Isaak (René Hofschneider) nach Osten geschickt. BeimÜberqueren der "grünen Grenze" verlieren sich die Brüder. Von einemrussischen Soldaten aufgegriffen, kommt Salomon in Russland für zweiJahre in ein Waisenhaus, in dem er zum überzeugten Kommunistenerzogen wird. Nach dem Angriff der Deutschen auf die Sowjetunion wirdSalomon unter falschem Namen in die Wehrmacht aufgenommen undschließlich auf Bestreben seines Hauptmanns (Hanns Zischler) in einerelitären Hitlerjugend-Schule erzogen.