Zur Entscheidung der USA, Landminen einzusetzen

Berlin (ots) - Wieder einmal killt der US-Präsident ein Übereinkommen, das einwenig Vernunft in die Welt brachte. Und er versteht die Aufregung nicht. Manwolle ja nur intelligente Landminen einsetzen. Solche, die sich nach 30 Tagenselbst entschärfen. Oder aus der Ferne vernichtet werden können. Erstens: WerWaffen für "intelligent" hält, ist dumm. Zweitens: Nichts ist schlimmer alsDumme an der Macht. Drittens: Mehr Macht als Trump hat niemand. Und so haben dieUSA das Pariser Klimaabkommen verlassen, den Verbotsvertrag für atomarbestückbare Mittelstreckenraketen gekündigt und damit vielleicht ein neuesWettrüsten befeuert. "First me". Nach mir die Sintflut. Was kommt noch? Will derAllmachtsfanatiker Trump jetzt Minendepots bei Tallinn bauen? Oder lässt er,wenn seine Mauer nicht hoch genug ist, die Grenze zu Mexiko "intelligent"sichern? Selbst wenn die modernen Killer besser steuerbarer sindVorgängermodelle - wie will ein US-Militär einer Mutter erklären, dass ihr Sohneinen Tag zu früh zum Fußballspielen ging oder die Tochter erst am Folgetagungefährdet hätte Blumen pflücken können? Nein! Das Zeug gehört grundsätzlichverboten. Das hat man in über 160 Staaten schon vor Jahren eingesehen. Nureinige wenige Politiker - darunter die Supermächtigen in Russland und China -glauben wie Trump, dass sie über der Vernunft stehen. Man darf gespannt sein,auf welche Seite sich Deutschland schlägt. Als Mitglied des UN-Sicherheitsrats.