Zur Einstimmung auf TENET: CinemaxX bringt INCEPTION, INTERSTELLAR, DUNKIRK zurück auf die große Leinwand / Tickets für die Nolan-Meisterwerke im Vorverkauf

Zur perfekten Einstimmung auf TENET zeigt CinemaxX in allen bereits wieder geöffneten Kinos ausgewählte Meisterwerke von Christopher Nolan auf der großen Kinoleinwand. So kehrt ab dem 18.06. INCEPTION, ab dem 25.6. INTERSTELLAR und ab dem 02.07. DUNKIRK auf die Leinwand zurück - ein Muss für alle Nolan-Fans und die, die es noch werden wollen! In ausgewählten CinemaxX Kinos werden INCEPTION, INTERSTELLAR, DUNKIRK auch als englische Originalversion gezeigt. Tickets für 4,99 Euro sind im Vorverkauf erhält: http://www.cinemaxx.de .Christopher Nolan hat sich binnen des vergangenen Jahrzehnts zu einem der begehrtesten Hollywood-Regisseure überhaupt gemausert. Seine Filme sind eine Mischung aus Action und Arthouse. Mit INCEPTION schuf er einen bahnbrechenden Science-Fiction-Thriller über eine Bande, die mit dem Diebstahl von Träumen Kasse macht. Mit Interstellar präsentierte Nolan ein fesselndes Science-Fiction-Drama über die waghalsige Suche nach einer zweiten Erde und die Zukunft der Menschheit. In dem hochgelobten Kriegsdrama DUNKIRK erzählt der preisgekrönte Regisseur den Überlebenskampf von 400.000 Soldaten, die sich in einer ausweglosen Situation befinden. Nun startet am 30. Juli TENET in den deutschen Kinos und Fans des INCEPTION Masterminds können es kaum erwarten, dass Nolans Herzensprojekt endlich seinen Weg auf die große Kinoleinwand findet. Um die Wartezeit zu verkürzen, bringt CinemaxX ab dem 18.06. INCEPTION, ab dem 25.6. INTERSTELLAR und ab dem 02.07. DUNKIRK zurück in alle bereits geöffneten CinemaxX Kinos.Wer den Vorverkaufsstarts für Nolans geheimnisvollen Agenten-Thriller TENET, auf keinen Fall verpassen will, kann den CinemaxX Ticketalarm aktivieren - sobald Tickets im Vorverkauf sind, erhält der User eine Benachrichtigung: https://www.cinemaxx.de/film/tenetDie Welt hat sich verändert - CinemaxX auch.Kernbestandteil der Wiedereröffnung ist ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das CinemaxX gemeinsam mit seinem Mutterunternehmen Vue International erarbeitet hat, und das den offiziellen gesetzlichen Auflagen entspricht sowie im Einklang mit dem Schutz- und Hygieneplan der Kinoverbände ist.Alle Informationen gibt es auf http://www.cinemaxx.de/gesundbleibenÜbersicht geöffnete und teilnehmende CinemaxX Kinos:CinemaxX Kinos Bayern geöffnet ab dem 18.6.2020CinemaxX Augsburg; OV: Montag, 22.06.CinemaxX München; OV: Mittwoch 24.06.CinemaxX Regensburg; OV: Montag 22.06.CinemaxX Würzburg; OV: Montag 22.06.CinemaxX Kino Rheinland-Pfalz geöffnet seit dem 11.6.CinemaxX Trier; OV: Montag 22.06.CinemaxX Kinos Baden-Württemberg geöffnet seit dem 6.6.CinemaxX Freiburg; OV: Montag 22.06.CinemaxX HeilbronnCinemaxX SindelfingenCinemaxX Stuttgart LH; OV: Montag 22.06.CinemaxX Stuttgart SI; OV: Montag 22.06.CinemaxX Kinos Hamburg geöffnet seit dem 30.5.CinemaxX HH-Dammtor; OV: Dienstag 23.06.CinemaxX HH-WandsbekCinemaxX Harburg (wegen Umbau geschlossen)CinemaxX Kino Hessen geöffnet seit dem 21.5.CinemaxX Offenbach; OV: Montag, 22.06..CinemaxX Kinos in Nordrhein-Westfalen geöffnet seit dem 30.5.CinemaxX Bielefeld, Montag, 22.06.CinemaxX EssenCinemaxX Hamm; OV: Montag 22.06.CinemaxX Krefeld; OV: Dienstag 23.06.CinemaxX MülheimCinemaxX Wuppertal; OV: Dienstag 23.06.CinemaxX Kino in Sachsen geöffnet seit dem 21.5.CinemaxX DresdenCinemaxX Kino in Sachsen-Anhalt geöffnet seit dem 28.5.CinemaxX HalleCinemaxX Magdeburg; OV: Montag 22.06.CinemaxX Kino in Schleswig-Holstein geöffnet seit dem 21.5.CinemaxX Kiel; OV: Montag 22.06.Noch keine Öffnungs-Termine können basierend auf den lokalen behördlichen Vorgaben für folgende Regionen kommuniziert werdenBerlinCinemaxX BerlinBremenCinemaxX BremenNiedersachsenCinemaxX GöttingenCinemaxX HannoverCinemaxX OldenburgCinemaxX Wolfsburg