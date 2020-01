Zur CES 2020: Bis 2030 16 Millionen verkaufte 5G-fähige Autos in China, USA und Europa

Frankfurt am Main (ots) - Consumer Electronics Show 2020 in Las Vegas: PwCGlobal Automotive Leader Felix Kuhnert und Automobil-Experte Dietmar Ahlemannüber Trends und Innovationen der Branche / Konnektivität, Elektrifizierung,autonomes Fahren und neue Innenraumkonzepte als Top-ThemenWie wird das Automobil in Zukunft verwendet? Wie weit sind automatisiertes undautonomes Fahren, und welche neuen Automobilkonzepte werden die kommenden zehnJahre prägen? Um solche Fragen geht es unter anderem auf der ConsumerElectronics Show (CES), einer der weltweit größten Fachmessen fürUnterhaltungselektronik, die vom 7. Bis zum 10. Januar 2020 in Las Vegas, USA,stattfindet. Felix Kuhnert und Dietmar Ahlemann, Partner und Automobilexpertenbei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers(PwC), blicken auf die Top-Trends und Zukunftsthemen der Automobilbranche.5G ermöglicht neue KonnektivitätsservicesEines der Top-Themen der Automobilbranche ist die Konnektivität. Dazu gehörenalle Anwendungen, die über eine Kommunikationsverbindung ins Automobil gebrachtwerden, etwa Navigation, Streaming-Dienste und ortsbasierte Services wieRestaurant- und Hotelempfehlungen. Der Ausbau des 5G-Breitbandnetzes wird neueServices bei der Konnektivität von Autos ermöglichen, ist Felix Kuhnert, Partnerund Global Automotive Leader bei PwC, überzeugt. "Windschutzscheiben und Fensterals Großbildschirme, auf denen Filme in HD-Qualität laufen - solche Anwendungenwerden wir in den kommenden Jahren durchaus in ersten Fahrzeugmodellen sehen",sagt Felix Kuhnert. Dies sei nicht nur für Konsumenten, sondern auch fürHersteller interessant. Bis 2030 rechnet der PwC-Experten mit 16 Millionenverkauften 5G-fähigen Fahrzeugen. Hersteller tun sich auf Grund des hohenReifegrads und der allgemeinen Verfügbarkeit von "Connected Services" inzwischenjedoch schwer, mit ihnen zusätzliches Geld zu verdienen. "EntscheidendeInnovationen sind bei der Konnektivität nicht zu erwarten, ich rechne eher mitWeiterentwicklungen und einer auch in der Fläche verbesserten User Experience",ergänzt Dietmar Ahlemann, Partner und Automobilexperte bei PwC Deutschland.(Teil-)autonomes Fahren für die breite MasseAuch die Trend-Themen Elektrifizierung und automatisiertes bzw. autonomes Fahrenwerden auf der CES eine große Rolle spielen. "Wir beobachten inzwischen beivielen Herstellern eine konsequente Umstellung der Modellpaletten hin zuelektrischen Fahrzeugen, und zwar nicht nur im Premium-, sondern gerade auch imVolumensegment", sagt PwC-Experte Dietmar Ahlemann. Bis 2030 werden 40 Prozentder Neuzulassungen in Europa auf Elektrofahrzeuge entfallen. Fortschritteerwartet der Experte auch für das automatisierte bzw. autonome Fahren. EinzelneBausteine wie Stau- und Einparkpiloten sind bereits jetzt in vielen Fahrzeugenverfügbar. Zwar werde es noch etwa zehn Jahre dauern, bis vollautonome Fahrzeugein urbanen Zentren wirklich häufiger auf der Straße zu sehen seien. Doch bisdahin werde es auch für die Masse der Verbraucher viele interessanteZwischenstufen geben. "Dass die Entwicklung noch Zeit braucht, liegt allerdingsnicht nur an technologischen Hürden, sondern auch an regulatorischenFragestellungen", sagt Dietmar Ahlemann. Und nach wie vor hätte dasUS-amerikanische Technologieunternehmen Google/Alphabet mit Waymo einen großenVorsprung in Sachen Software-Technologie und Algorithmen vor allen anderenHerstellern. Dennoch: Bereits bis 2021 sollen einfache, bis zu 50 km/h fahrendePersonentransportsysteme, sogenannte "People Mover", mit Automatisierungs-Level4, also mit der Vorstufe zum vollautonomen Fahren ausgestattet sein.Innovative Fahrzeuginnenräume bergen großes Potenzial für Sharing-ServicesMit zunehmender Autonomie der Fahrzeuge wird es auch immer mehr innovativeInnenraumkonzepte geben. "Auf Beispiele für neue Nutzungen desFahrzeuginnenraums bin ich schon sehr gespannt", verrät Felix Kuhnert mit Blickauf die CES. Wenn ein unmittelbares Eingreifen des Fahrers nicht mehrerforderlich ist, lassen sich viele neue Verwendungszwecke vorstellen. "Das Autokann dann zum Büro oder zur Wellness-Oase auf vier Rädern werden", sagt Kuhnert.Der Pkw der Zukunft sei dann kein reines Transportmittel mehr, sondern eher ein"Special Purpose Vehicle", ein Fahrzeug mit bestimmtem Verwendungszweck. "FürPkw-Besitzer ergeben sich daraus intelligente Anpassungsmöglichkeiten, je nachWunsch und Kontext kann das Fahrzeug der Arbeit, der Entspannung oder demEntertainment dienen", sagt Dietmar Ahlemann und ergänzt: "Hier wird sich eingroßes Potenzial auch für Sharing-Anbieter bieten, die sich in Kombination desAutonomen Fahrens mit ihren Flottenmodellen auf bestimmte Innenraum-Nutzungenspezialisieren." Immerhin wären 47 Prozent der europäischen Nutzer bereit, beiweit verbreiteten und preislich angemessenen autonomen Robotaxi-Diensten auf eineigenes Auto zu verzichten.Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen undwichtige Probleme zu lösen. Mehr als 276.000 Mitarbeiter in 157 Ländern tragenhierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. 