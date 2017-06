Köln (ots) -Vor der Bundestagswahl ruft der UNICEF-JuniorBeiratdeutschlandweit Jugendliche dazu auf, sich in der Politikeinzumischen und an der Online-Umfrage "ich bin #wählerisch"teilzunehmen. "Jugendliche unter 18 Jahren dürfen zwar kein Kreuz beider kommenden Bundestagswahl machen, aber sie haben trotzdem eineStimme und das Recht, gehört zu werden", sagt Sandra Kebede vomUNICEF-JuniorBeirat. Mit einem Spot zur Online-Umfrage machenengagierte Jugendliche über die sozialen Netzwerke auf die Umfrageaufmerksam. Mädchen und Jungen zwischen 13 und 17 Jahren sindaufgerufen bis zum 24. September, dem Tag der Bundestagswahl, an dernicht repräsentativen Umfrage teilzunehmen. Sie ist unter dem Linkwww.unicef.de/wählerisch abrufbar.Die Teilnehmer der Online-Umfrage "ich bin #wählerisch" können zufünf verschiedenen Themen ihre Meinung äußern, indem sie einzelneAussagen dazu bewerten und das für sie wichtigste Thema auswählen:Bildung, Flüchtlinge, Nachhaltigkeit und Klima, Gleichberechtigungoder Rassismus und Nationalismus. Der UNICEF-JuniorBeirat hat dieThemen im Vorfeld festgelegt. "Womit soll sich der zukünftigeBundestag beschäftigen? Und würdet ihr beispielsweise beim ThemaBildung sagen, dass die Schule uns gut auf Beruf und Alltagvorbereitet oder eher nicht?", fragt Jan Schuhmacher vomUNICEF-JuniorBeirat. "Nutzt eure Chance, macht mit und sagt denkünftigen Bundestagsabgeordneten eure Meinung."In einem Spot zur UNICEF-Online-Umfrage steht ebenfalls das Thema"Bildung" im Fokus. 19 Jugendliche - darunter Vertreter desUNICEF-JuniorBeirats und unterschiedlicher UNICEF-JuniorTeams -stellen sich in dem Film die Frage, wie wichtig Bildung für siewirklich ist. Das Video ist auf www.unicef.de/wählerisch-spot zusehen. Daneben rufen die bundesweiten JuniorTeams auch mit kleinenAktionen in Fußgängerzonen und Schulen zur Teilnahme an derUNICEF-Online-Umfrage auf. Die Ergebnisse der Umfrage werden zum Tagder Kinderrechte am 20. November dem neuen Bundestag übergeben. DerUNICEF-JuniorBeirat besteht aus zwölf Jugendlichen aus ganzDeutschland. Er berät und unterstützt UNICEF Deutschland bei derEntwicklung von kinder- und jugendrelevanten Aktionen.Rund 40 UNICEF-JuniorTeams bundesweit unterstützen auf regionalerBasis UNICEF Deutschland bei der Kinder- und Jugendarbeit. Gernestehen Ihnen auf Anfrage Mitglieder unseres UNICEF-JuniorBeirats fürInterviews zur Verfügung. Der Video-Spot zur UNICEF-Online-Umfragekann unter http://bit.ly/2qVBJNL heruntergeladen werden.Pressekontakt:UNICEF Deutschland, Simone Morawitz, Telefon 0221/93650-315 oder-237, presse@unicef.deOriginal-Content von: UNICEF Deutschland, übermittelt durch news aktuell