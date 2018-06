Zur Bundestagsdebatte zu Familiennachzug und Ankerzentren: / Woche der Wahrheit für das Wohl von Flüchtlingskindern

Osnabrück (ots) - Die Rechte von Flüchtlingskindern drohen durchdie Verabschiedung des Gesetzes zur Regelung des Familiennachzugs unddie Pläne zur Etablierung von Ankerzentren weiter beschränkt zuwerden. Am Mittwoch befasst sich der Bundestag in erster Lesung mitdem Familiennachzug, dann geht es auf der Konferenz der Innenministerum die Etablierung von sogenannten Ankerzentren. »Wir stehen voreiner Woche der Wahrheit für das Wohl von Flüchtlingskindern«, sagteThomas Berthold, Kinderrechtsexperte von terre des hommes. »Für unsist klar: Das Familienleben ist nicht kontingentierbar, dervorliegende Gesetzentwurf missachtet die Rechte von Kinder und ihrenFamilien. Und anstatt die Perspektive von Flüchtlingskindern durchUnterbringung in Ankerzentren zu beschränken, muss es darum gehen,ihre Chancen auf Integration und gesellschaftliche Teilhabe zustärken.«Um dieser Haltung Nachdruck zu verleihen, hat terre des hommesgemeinsam mit 23 weiteren Verbänden und zivilgesellschaftlichenOrganisationen in einem offenen Brief die Städte und Gemeinden sowiedas Innen- und das Familienministerium aufgefordert, die Rechte unddas Wohl von Kindern in der Debatte um die geplanten Ankerzentren zuberücksichtigen.45 Prozent der 2017 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge warenKinder und Jugendliche. Ihre Rechte müssen in allen Verfahrenberücksichtigt werden. Dazu gehören zum Beispiel der Besuch vonSchulen und Kindergärten und die Bereitstellung von Unterkünften, indenen Kinder sicher und gesund aufwachsen können. Die geplanteUnterbringung von unbegleitete minderjährige Flüchtlingen inAnkerzentren gemeinsam mit Erwachsenen widerspricht dem Vorrang derKinder- und Jugendhilfe.Für Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian Ramm,Telefon: 05 41 / 71 01-158, Mobil: 01 71 / 6 72 97 48,E-Mail: c.ramm@tdh.de, www.tdh.deOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell