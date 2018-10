Zur Berufungsverhandlung im Fall Kristina Hänel: AWO und Paritätischer fordern die Abschaffung von § 219a StGB und den Schutz des Informationsrechts der Frau

Berlin (ots) - Anlässlich der Berufungsverhandlung im Fall derFrauenärztin Kristina Hänel am Landgericht Gießen fordern der AWOBundesverband und der Paritätische Gesamtverband die Abschaffung des§219a StGB. Der Fall Kristina Hänel stehe wie kein zweiter für dasInformationsrecht von Frauen. Am 24. November 2017 war am AmtsgerichtGießen ein Urteil gegen Kristina Hänel ergangen, wonach sich dieÄrztin nach § 219a StGB, der die Werbung für den Abbruch einerSchwangerschaft verbietet, strafbar gemacht haben solle. Aus Sichtdes AWO Bundesverbandes und des Paritätischen Gesamtverbandes einFehlurteil, das dringend aufgehoben werden müsse, so die Forderungder beiden Wohlfahrtsverbände."Wenn ein bloßer Hinweis auf die Durchführung von nach § 218a StGBnicht strafbaren Schwangerschaftsabbrüchen zu einer Verurteilung vonÄrztinnen und Ärzten führt, folgt daraus große Rechtsunsicherheit -auch für die Patientinnen. Frauen haben neben der psychosozialenBeratung ein Recht auf eine uneingeschränkte, sachliche und legaleInformation in einer Praxis ihrer Wahl", erklärt der AWOBundesvorsitzende Wolfgang Stadler. "Informationen überSchwangerschaftsabbrüche müssen für alle Frauen frei zugänglich sein.Der § 219a StGB ist frauenfeindlich, schikaniert Ärzte undPatientinnen und gehört endlich abgeschafft", so Prof. Dr. RolfRosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes.Die Verbände begrüßen die ins parlamentarische Verfahreneingebrachten Gesetzesentwürfe zur Abschaffung des § 219a StGB undappellieren an die Politik weiter in der Sache zu verhandeln. DerStreit ist aus Sicht der Verbände weit mehr als eine Frage darum, werRecht hat. Er sei Sinnbild dafür, wie Informationsfreiheit in unsererGesellschaft gelebt wird. Der AWO Bundesverband und der ParitätischeGesamtverband fordern den umfassenden Schutz des Informationsrechtsvon Frauen, wozu auch das Recht auf Informationen überSchwangerschaftsabbrüche und darüber, welche Ärztinnen und Ärztediese durchführen, gehören.Pressekontakt:Philipp Meinertredaktion@paritaet.org030/24636-339Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell