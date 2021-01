Zur BAU 2021: BG BAU lädt ein zum virtuellen Messestand/ Digitale Leitmesse BAU 2021 ONLINE

Berlin (ots) - Vom 13. bis 15. Januar 2021 begrüßt die Leitmesse der Bauwirtschaft, die "BAU 2021", ihre Gäste. Allerdings vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie nicht wie gewohnt vor Ort, sondern in der digitalen Welt. Auch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) präsentiert sich im dortigen Messe-Portal - und geht noch einen Schritt weiter: Für ein Stück gewohnte Messeatmosphäre lädt sie ein zum eigenen virtuellen Messestand (https://www.bgbau.de/virtueller-messestand). Hier stehen Expertinnen und Experten für Gespräche bereit. Videos und Webmagazine können entdeckt werden. Zeitgleich runden Vorträge, Live-Termine und ein Web-Seminar im Messe-Portal das Angebot der BG BAU ab.Die BAU 2021, die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, präsentiert sich dieses Jahr im neuen Format BAU ONLINE rein digital. "Auch wenn analoge Messen und Veranstaltungen derzeit leider nicht möglich sind, möchten wir über das Thema Arbeitsschutz informieren - daher beteiligen wir uns an der digitalen BAU ONLINE und laden Interessierte zu unserem virtuellen Messestand ein", sagt Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU. Hier stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BG BAU für Fragen und Austausch bereit. Aktionsfelder an digitalen Tischen, Stellwänden und Bildschirmen leiten zu Videos, Apps und Fachinformationen. E-Learning-Tools und viele andere multimediale Angebote können entdeckt werden. Inhaltliche Schwerpunkte der BG BAU sind unter anderem die aktuellen Herausforderungen durch Covid-19, neue Arbeitsschutzprämien und das Präventionsprogramm BAU AUF SICHERHEIT. BAU AUF DICH.Die BAU ONLINE präsentiert Vorträge und Diskussionen im Live-Stream für ein globales Publikum. Dafür hat die BG BAU ein breites Programm erstellt: Neben Themen wie Staub oder Gefahrstoffe gibt es auch Beiträge zu Absturzprävention oder zu Gebäudereinigung und Baustellenhygiene in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Außerdem bietet die BG BAU zusammen mit dem Bauverlag ein Web-Seminar an. Bei Einzelterminen können Besucherinnen und Besucher zudem direkt mit Expertinnen und Experten der BG BAU sprechen.Mit dem virtuellen Messestand auf ihrer eigenen Website geht die BG BAU noch einen Schritt weiter. "Auch während der Coronavirus-Pandemie steht die BG BAU als Ansprechpartnerin bereit. Gerade jetzt müssen wir den Austausch und die Beratung zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz weiter verstärken", betont Arenz.Weiterführende Links:https://www.bau-muenchen.com/de/https://www.bgbau.de/virtueller-messestandhttps://bauverlag-events.de/event/web-seminar-arbeitsschutz/Hintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und baunahe Dienstleistungen und damit ein wichtiger Pfeiler des deutschen Sozialversicherungssystems. Sie betreut ca. 2,9 Millionen Versicherte in über 500.000 Betrieben und ca. 50.000 privaten Bauvorhaben.Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de (https://www.bgbau.de/).Pressekontakt:Susanne DiehrTelefon: 030 85781-690E-Mail: susanne.diehr@bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell