Hamburg (ots) - Noch bevor die 9. GWB-Novelle tatsächlich gilt,warnt Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, auf kress.devor "Ansteckungs-Effekten" auf Redaktionen. Zukünftig sollenZeitungs- und Zeitschriftenhäuser in allen verlagswirtschaftlichenBereichen eng zusammenarbeiten können. Im Gespräch mit demMediendienst kress.de lehnt Andreas Mundt die Freistellung vomKartellverbot für Presseverlage als ordnungspolitisch nichtüberzeugend ab: "Es ist nicht ersichtlich, dass eine solchweitreichende Privilegierung erforderlich wäre, um den legitimenKooperationsinteressen von Presseverlagen angemessen Rechnung zutragen", so Mundt zu kress.de.Dass die Regelung zum Erhalt der Pressevielfalt in Deutschlandbeiträgt, erscheint laut Mundt fraglich. Der Präsident desBundeskartellamts sagt zu kress.de: "Kooperationen auf redaktionellerEbene sind von der Freistellung ausgenommen. Die weitreichendfreigestellten Kooperationsmöglichkeiten lassen jedoch'Ansteckungseffekte' auf die redaktionelle Ebene befürchten."Prof. Dr. Rupprecht Podszun, Inhaber des Lehrstuhls fürBürgerliches Recht, deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht ander Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Sachverständiger für denWirtschaftsausschuss des Bundestags zur GWB-Novelle, betrachtet dieAusnahme-Entscheidung für die Presse kritisch: "Man muss keinNeoliberaler zu sein, um zu verstehen, dass Wettbewerb der besteMechanismus ist, um Unternehmen zu Effizienz und Innovation zubringen", so Prof. Dr. Rupprecht Podszun im Gespräch mit demMediendienst kress.de.Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/44dP