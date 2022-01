Zupee kündigt strategische Partnerschaft mit Reliance Jio an

NEU-DELHI (ots/PRNewswire) -- Erhöhung der Sichtbarkeit im Jio-Ökosystem- Erstmalige Integration und bahnbrechende Partnerschaft im Bereich Technologie und Innovation- Massive Vertriebsreichweite- Partnerschaft ermöglicht Marktwachstum für Zupee, das gerade eine Serie-B-Runde über 102 Millionen US-Dollar abgeschlossen hatZupee, Indiens größter Anbieter von Geschicklichkeitsspielen, hat eine einzigartige strategische Partnerschaft mit Jio Platforms Limited angekündigt. Dies wird die Integration von Produkten und starke Synergien bei der Nutzerbindung und dem Vertrieb in einem zukunftsfähigen Ökosystem zur Folge haben, von dem über 450 Millionen Nutzer profitieren werden. Mit dieser neuen Synergie soll ein Ökosystem aufgebaut werden, das eine schnellere und effizientere Entwicklung und Verbreitung von Produkten und Dienstleistungen ermöglicht, von denen die Kunden von Zupee profitieren. Jio-Nutzer werden Zugang zu Zupees reichhaltigem Repertoire an Online-Geschicklichkeitsspielen sowie zu anderen innovativen Produkten haben, die Zupee entwickelt.Mit der neuen Partnerschaft wird der Schwerpunkt darauf liegen, mehr qualitativ hochwertige Spiele in mehreren Sprachen für so viele Nutzer wie möglich bereitzustellen, mit dem Ziel, Zupee zur größten Spieleplattform in Indien zu machen, die Indien mit Bharat verbindet. Es wird erwartet, dass bis zur kommerziellen Einführung von 5G in Indien mehr als 150 Millionen 5G-Mobiltelefone verkauft werden, und Zupee will durch die Partnerschaft mit Jio so viel wie möglich von diesem Markt erobern.Zupee wird auch von der Reichweite profitieren, die Jio derzeit hat. Die Zupee-Spiele werden an alle Jio-Kunden verteilt. Sie werden auch für Jio Phone-Kunden verfügbar sein. Damit hat Zupee die größte Reichweite aller Gaming-Unternehmen in Indien und katapultiert das am schnellsten wachsende Gaming-Start-up zum größten Gaming-Unternehmen des Landes. Diese strategische Partnerschaft untermauert das Vertrauen in das unglaubliche Wachstum und die Vision, die Zupee mit seinen Stärken bei der Entwicklung von erfolgreichen Spielformaten und der Monetarisierung auf dem indischen Markt mitbringt.Zupee hat vor kurzem eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 102 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wobei die bereits aufgenommenen 30 Millionen US-Dollar erweitert wurden. An der Runde beteiligten sich namhafte Investoren wie die WestCap Group, Tomales Bay Capital, Nepean Capital, AJ Capital, Matrix Partners India und Orios Venture Partners. Damit hat Zupee insgesamt 121 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 600 Millionen US-Dollar aufgebracht. Zu den früheren Investoren gehört die Smile Group, die als Venture Builder mit Zupee zusammenarbeitete. Zupee hat über 70 Millionen Downloads in Indien und die neue Kapitalerhöhung wird dem Unternehmen helfen, seine Reichweite deutlich zu vergrößern.Die Gelder werden für die Entwicklung neuer Produkte, die Verbesserung von immersiven Designerlebnissen, die Expansion in neue Regionen, den Ausbau von Marketing, Reichweite, Marktdurchdringung, Forschung und Innovation sowie die Einstellung von Spitzenkräften verwendet, um das Ziel von Zupee, eine Plattform mit vielen Möglichkeiten und sinnvollen Verbindungen zu schaffen, voranzutreiben. Im Jahr 2022 wird Zupee weiterhin neue Formen der zielgerichteten Unterhaltung entwickeln, die die Nutzer engagieren, befähigen und unterhalten können.Dilsher Singh, Gründer und CEO von Zupee, sagte: „Zupee war schon immer ein Start-up, bei dem Verhaltenswissenschaft, menschliche Motivation und Kultur an erster Stelle stehen. Wir bringen das beste indische Ingenieurstalent, Kreativität und die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, unter ein Dach und verschieben die Grenzen der Innovation mit nutzerorientiertem Design und einem Tech-for-Good-Ansatz. Jio ist der perfekte Partner für diese Reise, bei der wir die entlegensten Gebiete Indiens bis hin zu den am meisten benachteiligten Menschen durchdringen wollen, um sie in die Gemeinschaft zu bringen. Dies entspricht genau unserer Vorstellung vom Internet der Zukunft, das offen, erlaubnisfrei, dezentralisiert und grenzenlos sein soll. Es wird erwartet, dass die indischen Smartphone-Exporte von 3,6 Mrd. USD im Jahr 2020-21 auf 55 Mrd. USD im Jahr 2025-26 steigen werden, was einem 15-fachen Wachstum entspricht. Als einheimisches Start-up wollen wir indische Produkte und Spiele auf all jene Geräte bringen, die die indische Geschichte in die Welt tragen können. Wir werden dies tun, während wir weiterhin Spiele entwickeln, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt unterhalten und ein Lächeln auf die Gesichter zaubern."„Der Zeitpunkt für diese Partnerschaft könnte nicht besser sein, denn wir werden uns auf Innovationen in den Bereichen Edge Computing, dezentrale Datennetze und künstliche Intelligenz konzentrieren und eine wirklich globale Plattform mit dem Besten, was Indien zu bieten hat, schaffen. Während wir am Aufbau einer robusten, funktionsreichen Plattform arbeiten, wollen wir nie aus den Augen verlieren, dass wir für die letzte Meile und die unterversorgten Gemeinden des Landes relevant und sinnvoll bleiben. Ich bin ebenso zuversichtlich, die Präsenz der Zupee Skilling Academy weiter auszubauen, in der wir die Jugend unseres Landes durch unsere Säulen der Chancengleichheit und unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Vertiefung der Demokratie für die Zukunft von Arbeit und Beschäftigung fit machen werden", fügte er hinzu.Zupee kann auf viele Premieren zurückblicken und wurde kürzlich in der Hurun India Future Unicorn List 2021 als „Soonicorn" bezeichnet, wobei seine Gründer als die jüngsten Führungskräfte in dieser Kategorie hervorgehoben wurden. Sie wurden bereits in der Kategorie „Forbes Asia 30 Under 30 Consumer Tech" ausgezeichnet. Das Spiele-Start-up ist dafür bekannt, dass es bewährte und beliebte Spiele für mobile Geräte umgestaltet, indem es sie wettbewerbsfähig, fesselnd und unterhaltsam macht. Der nutzerzentrierte, sprachunabhängige Ansatz hat dazu geführt, dass die Spiele bei Menschen aus allen Regionen und Bevölkerungsschichten beliebt sind.Informationen zu Zupee:Zupee ist ein in Indien ansässiges Start-up-Unternehmen für Online-Geschicklichkeitsspiele, das sich auf die Innovation und Entwicklung von Spielen konzentriert, die die Nutzer ansprechen, unterhalten und begeistern.Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Gründer finden Sie unter https://www.zupee.global/Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Vikas Kumar+91 9811054648vikas.kumar@zupee.inHimani Rautela+91 9711306576himani.rautela@zupee.inFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1720223/Dilsher_Singh_Founder_CEO_Zupee.jpgOriginal-Content von: Zupee, übermittelt durch news aktuell