Zuoli Kechuang Micro-Finance: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Zuoli Kechuang Micro-Finance weist am 09.09.2019, 15:35 Uhr einen Kurs von 0.39 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Verbraucherfinanzierung" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Zuoli Kechuang Micro-Finance einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Zuoli Kechuang Micro-Finance jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Zuoli Kechuang Micro-Finance ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zuoli Kechuang Micro-Finance-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,57, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,33, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 34,48 % ist Zuoli Kechuang Micro-Finance im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung (5,09 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 29,39 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Zuoli Kechuang Micro-Finance in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".