Zumtobel: Was Sie wissen sollten?

Der Zumtobel-Kurs wird am 19.09.2021, 02:00 Uhr an der Heimatbörse Vienna mit 9 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Zumtobel entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Zumtobel investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,13 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,05 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zumtobel-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 7,79 EUR. Der letzte Schlusskurs (9 EUR) weicht somit +15,53 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 9,09 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,99 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Zumtobel ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Zumtobel-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Zumtobel anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 67,61 Punkten, was bedeutet, dass die Zumtobel-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Zumtobel auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,82). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Damit erhält Zumtobel eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Zumtobel?

Wie wird sich Zumtobel nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Zumtobel Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Zumtobel Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken