Zumtobel Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Zumtobel weist am 26.01.2022, 22:31 Uhr einen Kurs von 7.8 EUR an der Börse Vienna auf. Das Unternehmen wird unter "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" geführt.

Wie Zumtobel derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 6,57 und liegt mit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 40,48. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Zumtobel auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zumtobel wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Zumtobel auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Zumtobel-Aktie ein Durchschnitt von 8,67 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,8 EUR (-10,03 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (8,27 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,68 Prozent), somit erhält die Zumtobel-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Zumtobel erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.