Zumtobel Aktie: Aufgepasst!

Zumtobel, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Komponenten und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 23:01 Uhr) mit 8 EUR sehr stark im Minus (-2.83 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Vienna.

Unsere Analysten haben Zumtobel nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zumtobel. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 3 "Sell"-Signale (bei 1 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,35 % ist Zumtobel im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (4,22 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,88 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,57 ist die Aktie von Zumtobel auf Basis der heutigen Notierungen 84 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (40,48) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".