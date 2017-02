Zumtobel AG: Profitabilität weiter verbessert!

Liebe Leser,

Zumtobel konnte seine Profitabilität im 1. Halbjahr verbessern. Das geht in erster Linie auf eine verbesserte Kostenstruktur zurück. Die in den letzten 2 Jahren ergriffenen Maßnahmen zeigen Wirkung. Die Neuausrichtung des Produktionsnetzwerks führte zu Effizienzgewinnen, der globale Einkauf wurde neu organisiert, die Vertriebskosten reduziert, und neue Produkte erzielen einen höheren Deckungsbeitrag. In Zahlen ausgedrückt: Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich um 23% auf 52 Mio €.

Der wichtigste Absatzmarkt, Großbritannien, entwickelte sich trotz des Brexits stabil

Der Gewinn lag trotz der Sondereffekte (Werksschließungen) und eines schlechteren Finanzergebnisses auf dem Vorjahresniveau, und der freie Cashflow erhöhte sich deutlich. Die Umsatzentwicklung (-5%) wurde durch negative Währungseffekte belastet. Außerdem wurde das Geschäft mit Werbebeleuchtung verkauft, dessen Umsätze somit nicht mehr konsolidiert werden. Der wichtigste Absatzmarkt, Großbritannien, entwickelte sich trotz des Brexits stabil.

Kürzlich sicherte sich Zumtobel hier einen 22 Mio € Großauftrag der Supermarktkette Wilko, deren 380 Filialen mit schlüsselfertigen LED-Lichtlösungen ausgestattet werden. Die Energiekosten werden dadurch um bis zu 70% reduziert. Schwach entwickelten sich hingegen die Märkte in Australien, dem Mittleren Osten und der Schweiz. Innovative LED-Lösungen sind das Fundament des Konzerns. Das LED-Segment wuchs um 10,4% und hat mittlerweile einen Umsatzanteil von 71,8%.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse