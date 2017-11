Zum vierten Mal ist Atommüll auf dem Neckar unterwegs

Weitere Suchergebnisse zu "EnBW":

OBRIGHEIM (dpa-AFX) - Auf dem Neckar wird seit Donnerstag erneut hoch radioaktiver Atommüll transportiert.



Mitten in der Nacht gegen 2.00 Uhr legte das dafür vorgesehene Spezialschiff am stillgelegten Atomkraftwerk in Obrigheim ab, teilte der Energieversorger EnBW mit. Auf dem sogenannten Schubverband befinden sich Castoren mit ausgedienten Brennelementen des Obrigheimer Meilers. Sie werden in das etwa 50 Kilometer entfernte Zwischenlager Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) gebracht und von einem starken Polizeiaufgebot begleitet.

Es ist der vierte Atommülltransport. Dafür war bereits am Dienstag ein leeres Spezialschiff von Neckarwestheim nach Obrigheim gefahren und dort am Mittwoch mit drei Castoren beladen worden. Wann das Schiff mit der Atommüllfracht am Zwischenlager ankommt, ist noch offen. Bei den drei vorangegangenen Transporten im Juni, September und Oktober hatte die Fahrt jeweils etwa zwölf Stunden gedauert. Auch sie waren streng bewacht sowie von Protesten von Aktivisten begleitet gewesen.

Nach bisherigen Planungen der EnBW ist es das voraussichtlich vorletzte Mal, dass Castoren über den Neckar verschifft werden. Insgesamt sollen in Neckarwestheim 15 dieser Behälter mit Brennelementen aus Obrigheim zwischengelagert werden. Neun davon sind bereits dort./avg/DP/zb