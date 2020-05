Leipzig (ots) - Thomas Böttcher wandert durch Mitteldeutschland und hat dabei nicht einen Cent in der Tasche. Auf seiner Wegstrecke trifft er auf ganz unterschiedliche Menschen, von denen er viele interessante, erstaunliche und erquickliche Geschichten erfährt - zu sehen am Sonntag, 31. Mai, um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.Thomas Böttcher schlägt sich erneut zu Fuß, ohne Geld, quer durch Mitteldeutschland. Seine vierte Wanderung führt ihn diesmal von Weißwasser nach Torgau.Auch in Zeiten der Corona-Krise trifft der Sachse interessante und außergewöhnliche Menschen der Region und erfährt dabei etwas über ihre aktuellen Nöte und Ängste. So macht er beispielsweise Bekanntschaft mit einem Spargelbauern, der aus der Corona-Not eine Tugend macht und aufgrund fehlender Erntehelfer den Leuten die Möglichkeit bietet, den Spargel selber zu stechen.Auch das Haus-Wildschwein Rudi, dass von klein auf bei einer Familie auf einem Reiterhof lebt, lernt er bei seiner Wanderung kennen.Weniger tierisch aber genauso wild geht es später auf einer Wassersportanlage zu, wo Böttcher schmerzlich feststellen muss, dass Wasserskifahren gar nicht so einfach ist.Sein historisches Wissen frischt er etwa 30 Kilometer südlich der Stadt Torgau auf: In Strehla trafen erstmals US-amerikanische Truppen und Einheiten der Roten Armee auf deutschem Boden zusammen.Premiere feiert Thomas Böttcher bei der Erfüllung von Zuschaueraufgaben: So muss er unter anderem in Königsbrück beim letzten ortsansässigen Töpfer einen Pilgerkrug töpfern. Außerdem mistet er den Bärenstall im Torgauer Schloss Hartenfels aus und schaut den beiden Bärenpflegerinnen bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter. Sie betreuen und versorgen seit Jahren die drei Braunbären des Schlosses. Sowohl Einheimische als auch Besucher sehen in ihnen das tierische Wahrzeichen Torgaus.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4608444OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell