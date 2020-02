Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Düsseldorf (ots) - Zum vierten Mal in Folge wurde L'Oréal von derinternationalen Non-Profit-Organisation CDP als weltweit führend im BereichNachhaltigkeit gewürdigt.Die Gruppe erreichte einen Platz auf der "A"-Liste für die von CDP bewertetenUmweltthemen: Maßnahmen gegen den Klimawandel und für mehr Wasserschutz sowieMaßnahmen gegen die Abholzung von Wäldern. Unter den 8.400 bewertetenUnternehmen ist L'Oréal eines von sechs Unternehmen, die in diesem Jahr beidiesen drei Themen mit "A" bewertet wurden. Zudem ist L'Oréal das einzigeUnternehmen, das vier Jahre in Folge die dreifache Punktzahl A erreicht hat.Damit werden die langjährigen Maßnahmen von L'Oréal gewürdigt zur Reduzierungvon CO2 Emissionen, gegen die Abholzung der Wälder und für mehr Wasserschutz.Jean-Paul Agon, Vorsitzender und CEO von L'Oréal: "Wir sind begeistert davon,dass wir das einzige Unternehmen sind, das vier Jahre hintereinander in allendrei CDP-Rankings mit der Note A bewertet wurde. Seit vielen Jahren sind wirdabei, unser Unternehmen noch verantwortungsvoller und nachhaltigerauszurichten. Diese hervorragende Punktzahl resultiert aus der Entschlossenheitunserer Teams und den äußerst ehrgeizigen Zielen, die wir uns 2013 im Rahmenunseres Programms für nachhaltige Entwicklung "Sharing Beauty with all" gesetzthaben. Wir können stolz auf diese außergewöhnliche Leistung sein, aber wirkönnen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir werden unsere Bemühungenfortsetzen und unsere Umweltauswirkungen entsprechend den Forderungen derwissenschaftlichen Experten und den Bedürfnissen unseres Planeten reduzieren.Dies ist ein moralisches Gebot und die Voraussetzung für den langfristigenErfolg unseres Unternehmens."In diesem Jahr haben über 8.400 Unternehmen den Fragebogen beantwortet und demCDP Daten für die unabhängige Bewertung zur Verfügung gestellt. Die Unternehmenerhalten Bewertungen von A bis D - ja nach Offenlegung der Daten, desManagements von Umweltrisiken und Best Practices im Bereich Umweltmanagement.Unternehmen, die keine oder nur unzureichende Informationen liefern, sind miteinem F gekennzeichnet.Für weitere Informationen: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scoresPressekontakt:L'Oréal DeutschlandJochen GutzyCorporate Communications Directorjochen.gutzy@loreal.comMobil 0176 1885 1004Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24390/4517295OTS: L'Oréal Deutschland GmbHOriginal-Content von: L'Oréal Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell