Zum internationalen Tag der Menschen mit Behinderung / Immer mehr Menschen mit Behinderung droht Obdachlosigkeit wegen Mietpreispoker

"Die allgemeine Wohnungsknappheit in Deutschlandtrifft insbesondere auch Menschen mit Behinderung", erklärtASB-Bundesgeschäftsführer Ulrich Bauch anlässlich des Tages derMenschen mit Behinderung am kommenden Sonntag. Sie seien häufig vonObdachlosigkeit bedroht - für Bauch ein unhaltbarer Zustand:"Insbesondere diese Menschen dürfen keine Opfer des Mietpreispokersin Deutschland werden."Konkret drohe die Obdachlosigkeit laut Bauch aufgrund folgenderUmstände: "Menschen mit Behinderung haben zunächst Probleme,überhaupt eine Wohnung zu finden. Häufig sind aufgrund geistiger undseelischer Behinderungen Schufa-Einträge vorhanden, eine Bewerbung umeine Wohnung ist somit aussichtslos. Daher sind diese Menschen daraufangewiesen, eine Wohnung über einen sozialen Träger anzumieten." Dassei normalerweise kein Problem, sagte Bauch weiter, wenn nicht wiederzeit insbesondere in Großstädten häufig Mietverträge mit sozialenEinrichtungen von den Eigentümern gekündigt würden, um diesegewinnbringend zu veräußern oder anderweitig höherpreisig zuvermieten. Derartige Kündigungen seien möglich, da diese Mietverträgemit den sozialen Trägern von den Gerichten grundsätzlich alsGewerbemietverträge eingestuft würden und somit kein Kündigungsgrunderforderlich sei. Und die Schutzvorschrift des Paragraph 565 BGBgreife bei gemeinnützigen Vermietern nicht."Dieser gesetzlich unzureichende Schutz von Menschen mitBehinderung im Kampf um Wohnungen und Mietpreise ist untragbar undwiderspricht jeglichem Gebot der Menschlichkeit", macht derBundesgeschäftsführer deutlich. "Das Risiko von Obdachlosigkeit fürMenschen mit Behinderung muss deshalb dringend durch eineGesetzesänderung verringert werden", fordert Bauch abschließend.