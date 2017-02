Zum fünften Mal in Folge schafft es Swiss Post Solutions auf die IAOP Global Outsourcing 100-Liste

Bamberg (ots) - Swiss Post Solutions (SPS), eine führendeAnbieterin von Lösungen zur Auslagerung von Geschäftsprozessen undinnovativen Dienstleistungen im Dokumentenmanagement, gab heutebekannt, dass sie von der International Association of OutsourcingProfessionals (IAOP) zum fünften Mal in Folge für die Liste derGlobal Outsourcing 100 nominiert worden ist.Die diesjährige Global Outsourcing 100-Liste zeichnet die weltweitbesten Serviceanbieter im Outsourcing aus, basierend auf ihremumfangreichen Angebot von Outsourcinglösungen im Business ProcessOutsourcing bis hin zu Facility Services und Informationstechnologie.Die Liste wird von einer unabhängigen Jury bestehend aus IAOPMitgliedern mit langjähriger Erfahrung bei der Auswahl vonOutsourcing-Anbietern und Beratern für ihre Organisationen erstellt.Die Auswertung der eingegangenen Bewerbungen erfolgt nach strengenAuswahlkriterien.Jörg Vollmer, CEO von Swiss Post Solutions, sagt: "Wir freuen uns,diese renommierte Auszeichnung als eine der international führendenAnbieterinnen von Lösungen im Dokumentenmanagement und im BusinessProcess Outsourcing zu erhalten. Die Auszeichnung bestätigt diestrategische Fokussierung von SPS auf Lösungen für Geschäftsprozesse,die die physische mit der digitalen Welt verbinden, d.h. wirverknüpfen unsere langjährigen Erfahrungen im Dokumentenmanagementmit Services, die traditionelle Capture-Technologie zusammen mitRobotics und künstlicher Intelligenz nutzen. Wir unterstützen unsereKunden darin, die Prozesse, die durch den Einsatz von Automatisierungoptimiert werden können, zu identifizieren und entsprechendanzupassen.""Die Wahl des richtigen Partners ist heute wichtiger denn je.Unternehmen, die Prozesse auslagern, und zwar nicht nur imtraditionellen Sinne, sondern auch im Rahmen von neuen kooperativenGeschäftsmodellen, nehmen ihre Anbieter genau unter die Lupe", soDebi Hamill, Geschäftsführerin von IAOP. "Die GO100-Liste ist derführende Ratgeber für Unternehmen, die einen Outsourcingpartnersuchen."Die offizielle Liste der führenden 75 Unternehmen und der 25'Top-Rising-Stars' wird in einer Sonderausgabe des Fortune-Magazinsim Juni 2017 veröffentlicht.Über Swiss Post SolutionsWir verbinden die physische und die digitale Welt Swiss PostSolutions (SPS) ist eine führende Anbieterin von Lösungen zurAuslagerung von Geschäftsprozessen und innovativen Dienstleistungenim Dokumentenmanagement. Eine breite internationale Klientel schätztSPS aufgrund ihrer Kompetenz bei der Konzeption, Entwicklung undUmsetzung von End-to-End-Lösungen wie auch bei der zuverlässigenBeratung zu Fragen rund um die zentralen Werttreiber im BusinessProcess Outsourcing (BPO): Standortkonzept, Prozessoptimierung undTechnologie, wie etwa intelligente Automatisierung. SPS ist einKonzernbereich der Schweizerischen Post mit Hauptsitz in Bern(Schweiz), dessen 7500 Mitarbeitende und spezialisierte PartnerKunden in allen Bereichen - von Versicherungen und Banken überTelekommunikation, Medien, Detailhandel und Energieversorgung bis hinzu Reisen und Transport - und in über 20 Ländern betreuen. Fürweitere Informationen besuchen Sie die Webseitewww.swisspostsolutions.com .Über IAOPDie IAOP ist der wegweisende Verband zur Verbesserung vonOutsourcing-Ergebnissen. Er fungiert als Interessenvertreter fürKunden, Anbieter und Berater mit dem Ziel ein wissensbasiertesKooperationsumfeld für fachliche Entwicklung, Anerkennung,Zertifizierung und Exzellenz zu fördern. Mit weltweit über 120.000Mitgliedern und Partnern steht die IAOP nicht nur an der Spitze derneuesten Trends, sondern ist diesen weit voraus. Mit ihrem Netzwerkaus Ortsverbänden, Wissenszentren, Schulungs- undZertifizierungsprogrammen unterstützt die IAOP ihre Mitglieder beiLern- und Wachstumsprozessen für grösseren Outsourcing-Erfolg. Fürweitere Informationen, unter anderem zur Teilnahme, besuchen Sie dieWebseite www.IAOP.org .Über die Global Outsourcing 100-ListeDie International Association of Outsourcing Professionals®(IAOP®) ist ein globaler, standardsetzender Verband, der sich fürOutsourcing-Fachleute und die von ihnen unterstützten Organisationeneinsetzt. Er liefert jährlich zukunftsorientierteForschungsergebnisse, um Unternehmen bei ihrenOutsourcing-Entscheidungen behilflich zu sein. Die Global Outsourcing100-Liste und ihre Unterlisten stellen wesentliche Referenzen fürUnternehmen dar, die neue Kontakte zu den besten Unternehmen derBranche herstellen oder Kooperationen ausbauen möchten. Die Listenenthalten Unternehmen aus aller Welt, die das gesamte Spektrum vonOutsourcing-Services anbieten, von Informationstechnologie undBusiness Process Outsourcing bis hin zu Facility Services,Immobilien- und Vermögensmanagement sowie Herstellung und Logistik.Sie schliessen nicht nur die heutigen Spitzenreiter, sondern auch dieRising Stars von morgen mit ein. Unabhängig von Grösse und Standortkönnen sich Unternehmen der gesamten Outsourcing-Industrie - darunterInformationstechnologie-Outsourcing, Business Process Outsourcing,Facility Services, Vermögen, Design, Prüfung, Herstellung undLogistik - um die Aufnahme in die Listen bewerben. EineMitgliedschaft in der IAOP ist KEINE VORAUSSETZUNG und wird bei derZusammenstellung der endgültigen Listen nicht berücksichtigt.Pressekontakt:Andrea TschoppSwiss Post Solutions GmbH,Kronacher Str. 70-80, 96052 BambergTelefon: +49 951 9168 2316E-Mail: andrea.tschopp@swisspost.comOriginal-Content von: Swiss Post Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell