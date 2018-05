Zum ersten UN-Weltfahrradtag am 3. Juni: Immer mehr Pendler steigen aufs Dienstrad (FOTO)

Freiburg (ots) -Der von den Vereinten Nationen neu eingeführte World Bicycle Daymacht auf die zunehmende gesellschaftliche Relevanz des Fahrradsaufmerksam. In Deutschland trägt der Dienstradleasing-Boom dazu bei,dass sich Fahrräder und E-Bikes als Alltagsverkehrsmittel etablierenund bei Berufspendlern immer beliebter werden.Am Sonntag, 3. Juni, feiern Menschen rund um den Globus den WorldBicycle Day. Der von den Vereinten Nationen ausgerufeneWeltfahrradtag findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt und sollauf die zunehmende Bedeutung des Fahrrads hinweisen. Für vieleMenschen weltweit ist das Fahrrad im Alltag der wichtigsteMobilitätsträger.Dienstradleasing verstärkt E-Bike-TrendAuch in Deutschland setzen sich Fahrräder und vor allem E-Bikesals Alltagsverkehrsmittel immer mehr durch. Verstärkt wird dieserTrend nicht zuletzt durch die von JobRad zusammen mit Partnernerreichte steuerliche Gleichstellung von Dienstauto undDienstfahrrad. Seit 2012 können Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern die Nutzung hochwertiger Leasingräder ermöglichen.Über 200.000 geleaste Diensträder sind Schätzungen zufolge inzwischenauf Deutschlands Straßen unterwegs, und der Markt wächst weiter.Eine aktuelle Studie der Technischen Universität München hat jetztermittelt, dass rund 60 Prozent aller Angestellten häufiger mit demRad zur Arbeit fahren, sobald sie ein Dienstrad nutzen. Im Rahmen derStudie wurden über 450 Jobradler befragt. "Dieses Ergebnis zeigt uns,dass Dienstradleasing einen relevanten Beitrag zur Veränderung despersönlichen Mobilitätsverhaltens leistet. Die neuen Fahrradpendlersind flexibel und bequem unterwegs - und entlasten gleichzeitig denVerkehr", kommentiert JobRad-Geschäftsführer Ulrich Prediger. "Jedeszweite JobRad ist inzwischen ein E-Bike", so Prediger weiter. "Derelektrische Rückenwind ist natürlich eine besondere Motivation, imAlltag öfter aufs Rad zu steigen." Für Pendelentfernungen von unterzehn Kilometern gibt es keine schnellere Alternative.JobRad wurde vor zehn Jahren mit der Motivation ins Leben gerufen,die Rolle des Fahrrads in der Gesellschaft zu stärken. UlrichPrediger: "Unser Ziel ist nach wie vor, so viele Menschen wie möglichaufs Rad zu bringen. Deshalb freut es uns sehr, dass die UN diesenbesonderen Feiertag für das Fahrrad ins Leben gerufen hat." Werregelmäßig Rad fährt, tut viel für seine Gesundheit. Radfahren spartPlatz und Ressourcen - und davon profitieren Gesellschaft und Umwelt.Über JobRadDie Marke JobRad wurde 2008 von dem begeisterten AlltagsradlerUlrich Prediger ins Leben gerufen. JobRad ist Pionier und Marktführerim Dienstradleasing. Arbeitgeber erhalten eine Rundum-Dienstleistungim Hinblick auf die Abwicklung von Leasing und Überlassung:Arbeitnehmer suchen sich ein Fahrrad oder E-Bike nach ihren Wünschenaus - der Arbeitgeber least das JobRad und überlässt es demMitarbeiter zur freien Nutzung. Im Gegenzug behält er einen kleinenTeil des Bruttogehalts des Jobradlers ein und bedient damit dieLeasingrate. Weil das neue Dienstrad lediglich nach der 1 %-Regelversteuert wird, sparen Jobradler gegenüber einem Direktkaufdeutlich. Unternehmen können sich mit JobRad also über motiviertere,aktivere Mitarbeiter und eingesparte Stellplätze freuen. Undnatürlich profitiert nicht zuletzt die Umwelt. Bereits über 7.500Arbeitgeber mit mehr als 1,5 Millionen Beschäftigten in ganzDeutschland, zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn, setzen aufJobRad.Weitere Presseinformationen und Bilder zu JobRad finden Sie unter:www.jobrad.org/pressePressekontakt:Annette TreuÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0761 205515-795Annette.treu@jobrad.orgwww.jobrad.org/presseJobRad -eine Marke der LeaseRad GmbH Augustinerplatz 279098 FreiburgOriginal-Content von: Jobrad / Leaserad GmbH, übermittelt durch news aktuell