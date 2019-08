Unterföhring (ots) -Der große Bruder lädt zum Open Air: Zum ersten Mal in derGeschichte von "Promi Big Brother" (ab Freitag, 20:15 Uhr, täglichlive in SAT.1) werden die Bewohner nicht in einem Haus wohnen,sondern eine völlig neue Welt beziehen. Big Brother lädt dieProminenten diesen Sommer zum Camping ein! Stickiges Zelt stattklimatisiertes Hotel, Dosenravioli statt Kaviar, kalte Dusche stattWellnessoase.Die ersten Bewohner sind bereits eingezogen: #GNTM-KandidatinTheresia, Deutschlands bekanntester TV-Detektiv Jürgen Trovato,"DSDS"-Star Joey Heindle, Soap-Darstellerin Janine Pink,YouTube-Legende Chris von "Bullshit TV", "Bachelor"-Finalistin EvaBenetatou, die Frau von Bert Wollersheim, Ginger CostelloWollersheim, "Love Island"-Frauenschwarm Tobi Wegener undPromi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter haben ihre erste Nacht aufdem 75 Quadratmeter großen Campingplatz von "Promi Big Brother"bereits hinter sich. Die ersten Tage Camping zeigt SAT.1 am Freitagin der großen Start-Show ab 20:15 Uhr.Neun sind nicht genug: Big Brother erwartet noch mehr Stars undSternchenAm Freitag, 9. August, um 20:15 Uhr, heißt es außerdem für weitereProminente: Willkommen auf dem "Promi Big Brother"-Campingplatz! Inder SAT.1-Show mit Jochen Schropp und Marlene Lufen ziehen sie liveein und treffen auf ihre neuen Mitbewohner.Fotomaterial des Campingplatzes sowie die letzten Momente derPromis vor ihrem Einzug finden Sie auf unserer "Promi BigBrother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und aufJoyn- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf JoynHashtag zur Show: #PromiBBBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell