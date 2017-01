Zum ersten Mal: Tag der Hanns-Seidel-Stiftung / An alle politisch Interessierten (FOTO)

München (ots) -Feiern Sie gemeinsam mit uns das 50-jährige Jubiläum derHanns-Seidel-Stiftung in unserer Zentrale, Lazarettstraße 33 inMünchen- Neuhausen. Es erwartet Sie ein buntes Jubiläumsprogramm mitFührungen, Vorträgen und prominent besetzten Podiumsdiskussionen. Derfrühere Bundesfinanzminister, Dr. Theo Waigel, diskutiert das Thema"Generationenvertrag auf dem Prüfstand" (14.00 bis 14.45 Uhr)zusammen mit Hildegund Holzheid, der ehemaligen Präsidentin desBayerischen Verfassungsgerichtshofs. Außerdem sind als Vertreter derjungen Generation mit dabei: Dr. Hans Reichhart, MdL, Nora Dinca undChristian Moser. Erfahren Sie beim Dialog der Kulturen (11.00 bis11.45 Uhr) alles zum Thema Fluchtursachen und Integration mit MartinNeumeyer, bayerischer Integrationsbeauftragter! Mit ihrem Fachwissenbringen sich ein Dr. Said AlDailami von der HSS in Tunesien und derAutor Hasan Ali Djan.Am Samstag, 21. Januar, zwischen 10.00 und 15.00 UhrUnsere Aktionsstände behandeln die Themen der aktuellenpolitischen Debatten, zum Beispiel Integration, Flüchtlinge undEhrenamt oder Computer- und Datensicherheit. Europas Vielseitigkeitkönnen Sie am Aktionsstand für Politik und Zeitgeschehen erleben undwenn Sie schon mal da sind, testen Sie Ihr Wissen über unserenKontinent am Quizrad. "Unsere Welt, unsere Zukunft" gibt Einblicke indie internationale Entwicklungszusammenarbeit, außerdem erwartet Sieam Stand für politische Bildung CSU-Stadträtin Kristina Frank mitspannenden Einblicken in die Kommunalpolitik. Was auf internationalerEbene im kommenden Jahr wichtig wird, erfahren Sie am Aktionsstandfür Internationale Politik. Hier gibt es Live-Schaltungen via Skypein unsere Büros in Washington, Brüssel, Moskau und Athen. Außerdembieten wir Ihnen ein künstlerisches Rahmenprogramm in derMusik-Lounge: die Rhetorik Show "Sprechschaden" (12.00 bis 12.45 Uhr)mit Winfried Bürzle und von 13.00 bis 13.45 Uhr Lieder die Brückenbauen mit Sänger Andi Weiß.Professorin Ursula Männle, Vorsitzende:"Es freut mich ganz besonders, dass wir am Tag derHanns-Seidel-Stiftung unsere Arbeit für Demokratie, Frieden undEntwicklung zum ersten Mal in ihrer Gesamtheit in unserer Zentralepräsentieren können. Diese Themen sind heute aktueller denn je. JederBürger, den wir dafür begeistern können, sich ehrenamtlich oderpolitisch zu engagieren, ist ein Erfolg für unsere Gesellschaft!"Seit einem halben Jahrhundert leistet die Hanns-Seidel-Stiftungweltweit politische Bildungsarbeit im Dienst von Demokratie, Friedenund Entwicklung. Von Begabtenförderung, Stipendienberatung undpolitischer Bildungsarbeit über Politikberatung bis zur globalenEntwicklungszusammenarbeit: Auf der Grundlage unsererchristlich-sozialen Weltanschauung sind wir mit etwa 100 Projekten inrund 65 Ländern global aktiv. Werfen Sie am "Tag derHanns-Seidel-Stiftung" zum ersten Mal einen Blick hinter die Kulisseneiner der großen politischen Stiftungen in Bayern. UnsereMitarbeiter/innen, Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Witterauf undVorsitzende Prof. Ursula Männle stehen gerne für Ihre Fragen zurVerfügung.Wir freuen uns auf gute Gespräche mit Ihnen!Pressekontakt:Hubertus Klingsbögl, T. +49 (0)89 1258 262Original-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung, übermittelt durch news aktuell