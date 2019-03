Zum ersten Mal im TV: SAT.1 zeigt die Solo-Bühnenprogramme von Atze Schröder und Bülent Ceylan ab Freitag, 22. März (FOTO)

Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -Fun am Freitag: SAT.1 sagt mit Bülent Ceylan "LASSMALACHE" undzündet mit Atze Schröder den Comedy-"Turbo" und zeigt ab dem 22. Märzan vier Freitagen die aktuellen Solo-Bühnenprogramme der beidenComedians zum ersten Mal im TV."Atze Schröder live - Turbo" - am 22. (Teil 1) und 29. März (Teil 2),um 22:15 Uhr in SAT.1Mit seinem Soloprogramm "Turbo" startet Atze Schröder mit Vollgasdurch und macht seinem Ärger über die schnelllebigeTurbo-Gesellschaft mit ihrem Turbo-Kapitalismus, Turbo-Sex und derTurbo-Kommunikation Luft. Abseits der trügerischen Selbstdarstellungund der Selfie-verliebten Nation stellt er fest: Eigentlich geht esuns doch sau gut!"Bülent Ceylan live - LASSMALACHE" - am 5. (Teil 1) und 12. April(Teil 2), um 22:15 Uhr in SAT.1Endorphin-Ausschüttung de luxe: Bülent Ceylan geht mit seinem zehntenBühnenprogramm auf große Tournee und widmet sich diesmal voll undganz dem Thema "Lachen", die wohl beste Medizin für Körper und Geist.Er kümmert sich um all diejenigen, die aus dem Lachen gar nicht mehrherauskommen und ist besonders nachsichtig mit den Opfern seinerArbeit - also Menschen mit chronischen Zwerchfellkrämpfen,Bauchschmerzen und Lachfalten ...Die Solo-Bühnenprogramme von Atze Schröder und Bülent Ceylan, abFreitag, 22. März 2019, 22:15 Uhr in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell