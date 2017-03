München (ots) -Game Of Thrones" - Staffel VI als Free-TV-Premiere bei RTL II- Ab Samstag, 11. März, um 20:15 Uhr- Alle Folgen eine Woche lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbarDie beste Serie der Welt ist mit neuen Folgen zurück! AmSamstagabend wird es spannend bei RTL II, denn die sechste Staffelvon "Game Of Thrones" beginnt dramatisch: Jon Schnees Schicksal istnach seiner hinterhältigen Ermordung weiter ungewiss. Nicht nur dieBrüder der Nachtwache hoffen auf ein Wunder, sondern ebenso die Fans.Ist sein Schicksal tatsächlich schon besiegelt?Doch nicht nur Jon Schnees Schicksal beschäftigt die Fans zumFree-TV-Start der sechsten Staffel der besten Serie der Welt. AuchDaenerys' Entführung durch die Dothraki und Cerseis Gang der Schandestehen im Vordergrund der Geschehnisse. Außerdem wird die Fragebeantwortet, ob Sansa und Theon den gefährlichen Sprung von denMauern Winterfells überlebt haben und ob Arya von nun an für immerblind ist.Die einen wollen blutige Rache an ihren Peinigern nehmen, dieanderen werden hinterhältig um ihre Positionen gebracht. NeueBündnisse werden geschlossen und man zieht in den Krieg um Ehre undGerechtigkeit. Sowohl im Osten und Westen als auch im Norden undSüden kommt es zu Machtwechseln. Am Ende wird die Zahl der Anwärterauf den Thron immer kleiner.Wer wird dieses Mal überleben wird und wer dem Platz auf demEisernen Thron einen Schritt näherkommt, sehen Sie ab Samstag, den11. März, ab 20:15 Uhr bei RTL II."Game Of Thrones":Free-TV-Premiere der sechsten Staffel am Samstag, den 11. März 2017,ab 20:15 Uhr bei RTL II.Alle Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung sieben Tage langkostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.Pressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 - 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell