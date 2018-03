Zum achten Mal in Folge: Auszeichnung für Cofinpro als einer der attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands / Überdurchschnittliche Wachstumsraten dank Digitalisierung und hochwertiger Fachberatung

Frankfurt (ots) - Das auf Finanzdienstleister spezialisierteBeratungsunternehmen Cofinpro behauptet sich auch 2018 als einer derbesten Arbeitgeber Deutschlands. Und belegt damit: ZufriedeneMitarbeiter sind das zentrale Erfolgsrezept für Unternehmen. So wuchsCofinpro 2017 erneut deutlich stärker als die Branche: Während derUmsatz über alle Beratungsunternehmen um 8,5 Prozent zulegte, warenes bei Cofinpro 18 Prozent.Authentizität, Bodenständigkeit und eine Feedbackkultur aufAugenhöhe. Mit diesen Werten beschreiben Mitarbeiter der Cofinproihren Arbeitgeber. Die auf Finanzdienstleister spezialisierteUnternehmensberatung hat zum achten Mal in Folge vom Great Place toWork® Institut die Auszeichnung als einer der besten ArbeitgeberDeutschlands erhalten.In der repräsentativen und anonymen Umfrage attestierten 95Prozent der Mitarbeiter Cofinpro, ein sehr guter Arbeitgeber zu sein.Jeweils 97 Prozent hoben die klaren Ziele und die freundlicheArbeitsatmosphäre hervor. Mehr als neun von zehn Mitarbeiternbescheinigten dem Unternehmen Glaubwürdigkeit, Fairness undTeamgeist. In der Gesamtbewertung wurde Cofinpro als siebtbestesUnternehmen in der Kategorie der Firmen mit 101 bis 250 Mitarbeiternausgezeichnet. Besonders erfreulich auch: Keine andereUnternehmensberatung in dieser Größe hat so gut abgeschnitten."Das Ergebnis hat uns sehr gefreut. Wir versuchen, diese Wertetäglich zu leben. Bei unseren Kunden und im Umgang miteinander",erklärt Christine Martin, Vorstand bei Cofinpro. Die hoheZufriedenheit zeigt sich auch an der geringen Fluktuation. Sie liegtmit 8 Prozent weit unter den branchenüblichen Werten von 20 und mehrProzent.Großen Wert legt das Unternehmen zudem auf den BereichWeiterbildung. "Wir unterstützen unsere Mitarbeiter gezielt in ihrerpersönlichen Entwicklung", sagt Martin. So hat das Beratungshaus einkompetenzbasiertes Laufbahnmodell mit einem integriertenWeiterbildungsprogramm entwickelt. Der Lehrplan enthält Module, diefachliches und methodisches Wissen ebenso vermitteln wieSozialkompetenz und Kommunikationsfertigkeit.Mitarbeiter können zudem zwischen verschiedenenArbeitszeitmodellen wählen. Neben der klassischen Vollzeitstelle undeiner Vier-Tage-Woche ist beispielsweise auch eine flexible Teilzeitmöglich. Darüber hinaus werden auch Sabbaticals angeboten.Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 ist Cofinpro von neun auf 145Mitarbeiter gewachsen. Der Erfolgskurs des Hidden Champion zeigt sichauch an den Geschäftszahlen. Im vergangenen Jahr verzeichneteCofinpro eine Umsatzsteigerung um 18 Prozent und konnte damit wiebereits in den Vorjahren erneut zweistellig zulegen.Gestartet ursprünglich als Partner für Banken undKapitalverwaltungsgesellschaften bei der Umsetzung vonRegulierungsprojekten zu MiFID II, MIFIR, PRIIPs, T2S oder der Reformder Investmentbesteuerung macht das Beratungshaus inzwischen zweiDrittel seiner Umsätze mit dem großen Thema Digitalisierung. Cofinprobegleitet Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften von derstrategischen Beratung bis zur konkreten Umsetzung. Aktuell betreutdas Consultinghaus beispielsweise zahlreiche Projekte im Bereich RoboAdvisory, betreibt Innovationslabore zur Erprobung neuerGeschäftsmodelle und begleitet die Finanzdienstleister auf ihrem Wegzur agilen Organisation.Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister beider Verbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen großePrivatbanken, Landesbanken und der genossenschaftliche Sektor sowiedie führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 alsmitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt dieUnternehmensberatung inzwischen 145 Bank- und Technologieexperten.Das Haus hat 2018 zum achten Mal in Folge vom Great Place to Work®Institut die Auszeichnung als einer der besten ArbeitgeberDeutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuell