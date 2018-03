Zum World Water Day 2018 setzen sich Procter & Gamble und METRO Cash & Carry Deutschland gemeinsam gegen die weltweite Wasserkrise ein (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -P&G unterstützt im Rahmen seines globalen "Children's SafeDrinking Water"-Programms weiterhin die METRO WasserinitiativeMit dem Children's Safe Drinking Water-Programm setzt sich derKonsumgüterhersteller Procter & Gamble (P&G) bereits seit 2004 dafürein, hilfsbedürftigen und in Not geratenen Familien und insbesondereKindern rund um den Globus Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern.In Zusammenarbeit mit dem U.S. Center for Disease Control andPrevention haben P&G Wissenschaftler die sogenannten P&G Purifier ofWater Packs entwickelt, die verunreinigtes Wasser zu sauberemTrinkwasser aufbereiten. Bis zum Jahr 2020 plant P&G so insgesamt 15Milliarden Liter sauberes Wasser für Menschen in Not bereitzustellen.Gemeinsam mit METRO Cash & Carry möchte P&G Bewusstsein für dasglobale Wasserproblem schaffen und setzt die gemeinsame Spendenaktionim Rahmen des Children's Safe Drinking Water-Programms fort. Im Jahr2017 haben bereits METRO Cash & Carry Märkte in 12 Ländern an derAktion teilgenommen und so über 2 Millionen Liter sauberes Wasser fürbedürftige Menschen auf der ganzen Welt gesammelt. Anlässlich desWeltwassertags der Vereinten Nationen, der jährlich am 22. Märzstattfindet, weiten die Projektpartner ihr Engagement auf weitereLänder aus: Vom 22. März bis 4. April sowie in weiterenAktionszeiträumen spendet P&G für jedes P&G Produkt, das im METROGroßhandel verkauft wird, einen Tag sauberes Trinkwasser, was etwazwei Litern entspricht.* Kunden können so die Menschen, die täglichkeinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, unterstützen."Wir sind stolz darauf, P&G's Wasseraufbereitungstechnologie zurVerfügung stellen zu können, um das Leben von Millionen Menschenweltweit zu verändern", so Allison Tummon-Kamphuis, Leiterin des P&GChildren's Safe Drinking Water-Programms. "Sauberes Wasser kann dieGesundheit von Menschen verbessern und damit Kinder unterstützen, indie Schule zu gehen, und bessere ökonomische Möglichkeiten für ihreFamilien schaffen. Wir sind allen Kunden dankbar, die unsere Markenunterstützen und uns somit helfen, denjenigen Familien sauberesWasser zur Verfügung zu stellen, die es dringend benötigen."Heiko Hutmacher, Personalvorstand der METRO AG und verantwortlichfür Nachhaltigkeit, bestätigt: "Mit der METRO Wasser-Initiativekonnten wir bereits im vergangenen Jahr Millionen von Kunden undunsere Mitarbeiter erreichen. Nun wollen wir erneut mit unserenLieferanten auf die Problematik der globalen Wasserknappheitaufmerksam machen. Wir haben klare Ziele für einverantwortungsbewusstes Wassermanagement gesetzt und leisten damiteinen wichtigen Beitrag für den nachhaltigen Umgang mit Wasser."Mit der Children's Safe Drinking Water-Initiative hat P&G bereits13 Milliarden Liter sauberes Wasser zur Verfügung gestellt undweltweit mit mehr als 150 Partnern zusammengearbeitet, damit diePurifier of Water Packs Menschen in Not erreichen. Die Technologiedes Programms - der Purifier of Water Pack - ist simpel: In nur 30Minuten können 10 Liter potenziell tödliches Wasser zu hygienischemund sauberem Trinkwasser aufbereitet werden. Alles, was man zurWasserreinigung benötigt, sind ein Eimer, ein Löffel und ein Tuch -und ein P&G Purifier Pack. Dabei stellt ein Pack den Wasserbedarfeiner fünfköpfigen Familie für einen Tag sicher.Weitere Informationen zum Programm finden sich unter www.csdw.org.* Für jedes P&G Produkt, das bei METRO Cash & Carry ab vom22.03.2018 bis 04.04.2018 und in weiteren Aktionszeiträumen gekauftwird, spendet P&G einen Tag sauberes Trinkwasser ($ 0.02) an dieChildren's Safe Drinking Water-Stiftung. Children's Safe DrinkingWater ist eine gemeinnützige Stiftung, die von der Greater CincinnatiFoundation verwaltet wird. Laut World Health Organization entsprichtder tägliche Wasserbedarf pro Person 2 Litern, die die Kinder undderen Familien in Form von P&G Wasseraufbereitungspacks ("P&GPurifier Packets") erhalten.Über das Children's Safe Drinking Water-Programm:Seit März 2017 setzt sich P&G in Zusammenarbeit mit METRO Cash &Carry im Rahmen der Initiative "Children's Safe Drinking Water" miteiner Spendenaktion dafür ein, Hilfsbedürftigen und in Not geratenenFamilien und insbesondere Kindern rund um den Globus Zugang zusauberem Trinkwasser zu sichern. Im Jahr 2017 haben bereits METROCash & Carry Märkte in 12 Ländern an der Aktion teilgenommen und soüber 2 Millionen Liter sauberes Wasser für bedürftige Menschen aufder ganzen Welt gesammelt. 2018 weiten die Projektpartner ihrEngagement auf 18 Länder der METRO aus. Während verschiedenerAktionszeiträume spendet P&G für jedes P&G Produkt, das bei METROCash & Carry und bei real verkauft wird, einen Tag sauberesTrinkwasser.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®,Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®,Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Über METRO Cash & Carry DeutschlandDie METRO Cash & Carry Deutschland GmbH betreibt mit mehr als14.000 Mitarbeitern 104 Cash & Carry Märkte in Deutschland. Rund vierMillionen Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen desUnternehmens, das international in 25 Ländern mit rund 750 Märktenaktiv ist. METRO Cash & Carry ist Teil von METRO, einem führendeninternationalen Spezialisten für den Groß- und Lebensmittelhandel.Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehrals 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschafteteMETRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefertmaßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalenBedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinenVertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowieBelieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO dieStandards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen undtragfähige Geschäftsmodelle. 