Zum Wohle des Patienten: TransCare erleichtert den Behandlungsprozess / Patienten und Krankenhäuser schätzen professionellen Service des Homecare-Unternehmens

Neuwied (ots) - In ganz Deutschland versorgt die TransCare ServiceGmbH Patienten mit medizinischen Hilfsmitteln bei verschiedenenKrankheitsfällen. Insbesondere wenn es um die Überleitung desPatienten in den ambulanten Bereich geht, verlassen sich medizinischeEinrichtungen laut vieler Bewertungen auf den kompetenten Service vonTransCare. Von der Diabetesversorgung, über die Ernährungstherapie,Wund- und Kontinenzversorgung bis hin zur Rehatechnik kann TransCaredie entscheidende Unterstützung liefern.Enge Zusammenarbeit und langjährige ErfahrungSchon im Krankenhaus nimmt die TransCare Service GmbH den erstenKontakt zum Patienten auf, um ihn umfassend zu beraten. Mit dem Ziel,den Behandlungsprozess so patientengerecht wie möglich zu gestalten,plant TransCare zusammen mit dem Krankenhaus die Überleitung desPatienten in den ambulanten Bereich. Der zuverlässige Service desNeuwieder Unternehmens stellt dabei sicher, dass alle notwendigenHilfsmittel termingerecht bereitstehen. In der Anwendungmedizinischer Produkte sorgt hochqualifiziertes Fachpersonal durchkompetente Begleitung und Beratung für Sicherheit. Zum Service vonTransCare zählt darüber hinaus ein vielseitiges Schulungsangebot fürAngehörige. Themen wie die Pflege von Menschen mit chronischen Wundenoder die Sturzprophylaxe geben Angehörigen laut vieler Erfahrungendas nötige Selbstbewusstsein für die ambulante Versorgung.Leidenschaftlicher Einsatz bei TransCare rund um die UhrDie TransCare Service GmbH stellt Patienten jederzeit im gesamtenTherapieverlauf examinierte Pflegekräfte zur Verfügung, die imNotfall rund um die Uhr erreichbar sind. Neben der durchgängigenBereitschaft gibt es individuelle Regelbesuchstermine, bei denen dergesamte Therapieverlauf sorgfältig dokumentiert wird. Für behandelndeÄrzte stellt dies eine wichtige Unterstützung in der Umsetzung derangeordneten Therapie dar. Über den engen Kontakt mit Ärzten undKrankenhäusern hinaus, schafft auch die Zusammenarbeit mitKrankenkassen große Erleichterung beim Patienten. SämtlicheFormalitäten, die durch Krankenversicherungen entstehen, werden durchTransCare übernommen. Zur Absicherung der Kostenübernahme istTransCare zudem Vertragspartner mit sämtlichen Krankenkassen.Über die TransCare Service GmbHDie TransCare Service GmbH ist ein überregionalesHomecare-Unternehmen, das Patienten im ambulanten Bereich mitmedizinischen Hilfsmitteln ausstattet. In enger Zusammenarbeit mitKrankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ermöglicht TransCare eineumfassende Komplettversorgung in verschiedenen Therapiefeldern. AlsBindeglied zwischen medizinischen Einrichtungen und Patientenerleichtert TransCare die Zusammenarbeit im Behandlungsprozess undsorgt damit nicht nur beim Patienten für Sicherheit und Vertrauen.Pressekontakt:TransCare Service GmbHBreslauer Straße 60D-56566 NeuwiedTel: +49 2631 / 92 55 0Fax: +49 2631 / 92 55 15E-Mail: info@transcare-service.deInternet: https://www.transcare-service.de/Original-Content von: TransCare Service GmbH, übermittelt durch news aktuell