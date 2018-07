Zum Wohl. Streicheleinheiten für Innen / Spezialist für Tiernahrung bringt Nagertees auf den Markt (FOTO)

Stelle / Fliegenberg (ots) -Dass Tees Genuss bedeuten und das Wohlbefinden fördern, ist füruns ganz selbstverständlich. Aber nachgewiesenermaßen gilt dasselbeauch für Heimtiere wie Nager und Kaninchen. Speers Hoff, ein aufKleintiernahrung spezialisierter, renommierter landwirtschaftlicherFamilienbetrieb in den norddeutschen Marschlanden, hat diesewissenschaftliche Erkenntnis jetzt in eine Produktinnovationumgesetzt. Die in Zusammenarbeit mit Tierärzten und der UniversitätRostock entwickelten Tees sind in vier Sorten verfügbar: "Zahnwohl","Magenwohl", "Blasen- und Nierenwohl" sowie "Wohlbefinden". IhreZusammensetzung ist sorgfältig auf die spezifischen Bedürfnisse derbeliebten Heimtiere abgestimmt - mit ernährungsphysiologischem Sinnund vorbeugendem Effekt. Die neuen Nagertees sind ab Juli beiqualifizierten Fachhandelspartnern erhältlich. Die unverbindlichePreisempfehlung beträgt EUR 4,49.Die neuen Nagertee-Sorten enthalten je nach Rezeptur Kräuter mitwertvollen Ölen, Samen, Gemüse und Früchte. Sie sollen das allgemeineWohlbefinden und die Abwehrkräfte unterstützen, die Tierernährungabwechslungsreicher gestalten, zur Vorbeugung gegen typischeAnfälligkeiten beitragen und die ausreichende Flüssigkeitsversorgungfördern. Die Nagertees eignen sich für alle Nagetiere wie etwaMeerschweinchen, Chinchillas und Goldhamster und für Kaninchen. AlsVitaltees füllen sie die Lücke zwischen reinen Genussprodukten aufder einen und konzentrierten therapeutischen Medizinalprodukten aufder anderen Seite.Eine im Vorfeld der Markteinführung durchgeführte Studie derUniversität Rostock wies nach, dass Kaninchen mehr Flüssigkeit zusich nehmen, wenn statt Wasser auch Tee angeboten wird. Das Plus anFlüssigkeit verbessert unterschiedliche wichtige Organfunktionensowie ganz allgemein die Verdauung. Außerdem weisen einzelneTeebestandteile einen spezifischen Nutzen auf, zum Beispiel für dasZahnfleisch oder eine ausgewogene Darmflora.Die Zubereitung ist einfach: Die Beutel werden wie Kräutertee fürden menschlichen Verzehr aufgebrüht. Anschließend muss das fertigeProdukt auf Zimmertemperatur abkühlen, ehe es angeboten werden kann.Den Halterinnen und Haltern von Nagern macht es Freude, ihreLieblinge als Ergänzung der täglichen Fütterung auch mit Tee zuverwöhnen. Es sind Extra-Streicheleinheiten von innen - miternährungsphysiologischem Sinn und vorbeugendem Effekt.Alle Teezutaten sind rein natürlich und frei von Zusätzen. Eswerden nur Kräuter, Samen und Früchte verwendet, die in der Naturvorkommen beziehungsweise in der Landwirtschaft angebaut werden. DieVerarbeitung erfolgt nach den hohen Standards für Humanernährung.Dank Reinheit, Zusammensetzung und Qualitätssicherung ist es auch fürKinder völlig unbedenklich, wenn versehentlich Nagertee getrunkenwird.Pressekontakt:MuthKommHopfensack 1920457 HamburgTelefon: +0049.40.3070.70710sophia.voithenberg@muthkomm.deOriginal-Content von: Speers Hoff, übermittelt durch news aktuell