Zum Weltwassertag: Stiftung Menschen für Menschen - Sauberes Wasser rettet Leben (FOTO)

Sauberes, frisches, klares Wasser. So kommt es aus den meistenWasserhähnen in Deutschland. Nicht so in Äthiopien. Dort lebt nochimmer ein Drittel der Bevölkerung ohne sicheren Zugang zu sauberemWasser. Darauf weist die Stiftung Menschen für Menschen - KarlheinzBöhms Äthiopienhilfe zum Weltwassertag (22. März) hin.Ziel des von den Vereinten Nationen ins Leben gerufeneninternationalen Aktionstages ist es, auf die Bedeutung des Wassersals Lebensgrundlage für die Menschheit aufmerksam zu machen undmittels konkreter Aktionen zu helfen.Menschen für Menschen setzt sich seit über 36 Jahren für sauberesWasser in den ländlichen Regionen Äthiopiens ein. In denProjektregionen werden Brunnen, Wasserstellen undWasserversorgungssysteme für Dörfer und kleine Städte gebaut. Dennvor allem auf dem Land ist die Lage ernst. Brunnen und Quellen sindin vielen ländlichen Regionen rar und zudem häufig mitKrankheitserregern verschmutzt. Jedes Jahr sterben in ÄthiopienTausende von Mädchen und Jungen an Krankheiten, die durchverschmutztes Wasser ausgelöst werden.Aktuelles Beispielprojekt: Wasserversorgung für die Stadt SeyoDie Kleinstadt Seyo, rund 200 Kilometer westlich der HauptstadtAddis Abeba gelegen, wächst rasant - und verfügt dennoch über keinefunktionierende Trinkwasserversorgung. 2016 wurde Seyo obendrein voneiner schweren Epidemie heimgesucht. Hunderte Menschen wurden mitSymptomen wie heftigem Fieber, Durchfall und Erbrechen zurGesundheitsstation gebracht. Viele erlagen trotzdem einer schweren,hochansteckenden Darminfektion. Den rund 15.000 Einwohnern derKleinstadt stehen lediglich zwei Wasserstellen zur Verfügung. Dortgibt es lange Warteschlangen und die Menschen holen sich häufig dasWasser am Fluss - wo das Vieh trinkt und die Autos gewaschen werden.Kurz: Wo das Wasser voller Keime ist.Menschen für Menschen plant derzeit gemeinsam mit demBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(BMZ) ein lokales Versorgungssystem für Seyo. Dieses wird aus einemgewaltigen Wasserreservoir bestehen, das über eine Pumpe mitGrundwasser versorgt wird. Das Wasser wird dann von einemLeitungssystem zurück in die Stadt fließen, wo es bei Bedarf auszahlreichen Zapfhähnen sprudelt."Sauberes Wasser ist die Grundlage für ein gesundes Leben. Es istunsere Aufgabe, die Lebensbedingungen der Menschen in den ländlichenRegionen Äthiopiens durch den Zugang zu sauberem Wasser nachhaltig zuverbessern und sie so vor Krankheiten und Epidemien zu bewahren" soPeter Renner, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen undzuständig für die Projektarbeit in Äthiopien.Menschen für Menschen hat zusammen mit der einheimischenBevölkerung bisher mehr als 2.416 Wasserstellen, 93 Wasserreservoirsund Wasserversorgungsanlagen für vier Kleinstädte gebaut. Imzersiedelten Äthiopien sorgen diese noch in den entlegensten Gegendenfür einen sicheren Zugang der Menschen zu Trinkwasser. Gegen die hiernoch vielerorts lebensbedrohliche Unterversorgung plant die Stiftungim Jahr 2018 weitere 133 Wasserstellen in ihren Projektgebieten zuerrichten.In Seyo sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Wenn siebeendet sind, werden die Menschen dort nicht mehr stundenlang um einpaar Liter Wasser anstehen müssen. Niemand wird mehr viele Kilometerzur nächsten Wasserstelle gehen müssen, niemand mehr schmutzigesWasser aus dem Fluss schöpfen.SpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.deInformationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramÜber Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahrennachhaltige Hilfe für Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700festangestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.