Zum Welttag gegen Kinderarbeit am 12. Juni / Ausbeutung arbeitender Kinder jetzt beenden / terre des hommes veröffentlicht internationale Studie zu Kinderarbeit

Osnabrück (ots) - Durch entschiedenes Engagement von Politik,Wirtschaft und Gesellschaft kann die Ausbeutung arbeitender Kinderbeendet werden. Derzeit arbeiten weltweit noch immer rund 150Millionen Kinder, davon 72 Millionen unter extrem ausbeuterischenBedingungen zum Beispiel als Arbeitssklaven im Bergbau und inSteinbrüchen, auf pestizidverseuchten Baumwollfeldern oder alsDienstmädchen. Diese Kinder tragen häufig schwere körperliche undseelische Schäden davon, können nicht zur Schule gehen und habenpraktisch nie Zeit zum Spielen.»Ausbeuterische Kinderarbeit muss heute nicht mehr sein! Es istbekannt, was getan werden muss, um sie sofort zu beenden«, erklärteAlbert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes. »In unseremdiesjährigen internationalen Kinderarbeitsbericht stellen wirerfolgreiche Strategien gegen Ausbeutung aus Afrika, Asien, Europaund Lateinamerika vor und benennen Ansatzpunkte für Regierungen,Behörden, Schulen und Lehrkräfte, Städte und Gemeinden, Familien,Arbeitgeber, Gewerkschaften und Handelsunternehmen, gegenKinderarbeit vorzugehen. Der Kampf gegen Ausbeutung ist eine Aufgabe,an der sich alle beteiligen müssen.«terre des hommes fordert in diesem Zusammenhang dieBundesregierung auf, in Deutschland das Ausmaß ausbeuterischerKinderarbeit zu untersuchen. Bisher sind Einzelfälle bekannt, es gibtaber keinen Überblick. International sollte Deutschland eineVorreiterrolle in der Allianz zur Beendigung von Kinderarbeiteinnehmen und mehr Mittel für die Förderung von Grundbildung in derEntwicklungszusammenarbeit bereitstellen. »Ferner ist es unbedingtnotwendig, global verbindliche Regelungen für die Wirtschaft zuschaffen, damit Unternehmen in ihren Lieferketten keine Kinder mehrausbeuten können und den Familien existenzsichernde Löhne gezahlt undfaire Arbeitsbedingungen zugestanden werden«, so Albert Recknagel.Zum Download des Kinderarbeitsreports 2019 und der deutschenKurzfassung: www.tdh.de/kinderarbeitsreport2019