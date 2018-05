Zum Welttag für das Recht auf Spiel am 28. Mai: Spielen stärkt Kinder

Osnabrück (ots) - Spiel und Sport sind weit mehr als Zeitvertreib.Sie fördern die Kreativität von Kindern, erleichtern das Lernen inder Schule und stärken die Persönlichkeitsentwicklung. Dies erklärtedas internationale Kinderhilfswerk terre des hommes anlässlich desWelttages für das Recht auf Spiel am 28. Mai.»Spielen kann Brücken bauen zwischen unterschiedlichen Kulturen.Kinder aus unterschiedlichen Ländern erschließen sich spielerischeine ihnen fremde Welt und entdecken Neues wie auch Gemeinsamkeiten.Deshalb hat Spiel auch in den Projekten, die wir fürFlüchtlingskinder in Deutschland fördern, eine besondere Bedeutung.Es geht vor allem darum, Integration zu fördern und Jungen undMädchen dabei zu helfen, schlimme Erlebnisse in ihrer Heimat oder aufder Flucht besser zu bewältigen«, erklärte Claudia Berker, terre deshommes-Themenexpertin für das Recht auf Spiel.Auch Deutschland hat Nachholbedarf bei der Förderung von Sport undSpiel. Der Bauboom vor allem in den Großstädten befördert den Rückbauvon Spielflächen und verdrängt Kinder von natürlichen auf künstlicheSpielorte oder vor die heimischen Fernseher und Computer.Umweltverschmutzung und zunehmender Straßenverkehr verengen dieFreiflächen, die Kindern zum Spielen verbleiben. Laut einer Umfragedes Deutschen Kinderhilfswerks spielt nur gut die Hälfte derbefragten Kinder selbst bei gutem Wetter an mehr als drei Tagen inder Woche draußen, weil Autos und Straßenverkehr stören und kaumSpielkameraden da sind. »Außerdem haben immer weniger Kinder Zugangzu Spielräumen in der freien Natur, wo sie selbst Entdecker sein undihre Spielzeit frei gestalten können«, so Claudia Berker. »Nur sokönnen Jungen und Mädchen ihre Potentiale entfalten und in dieGesellschaft einbringen«.terre des hommes fördert in mehr als 20 Ländern weltweit Projekte,in denen Jungen und Mädchen in schwierigen Lebensumständenvielfältige Spielangebote erhalten, die ihre Entwicklung fördern.Pressekontakt:Wolf-Christian Ramm, Telefon 05 41 / 71 01-158, E-Mail c.ramm@tdh.dewww.tdh.deOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell