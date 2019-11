Freising (ots) - "Auch wenn die Zahl der Armen weltweit sinken mag, dieBekämpfung von Armut bleibt eine unserer größten Herausforderungen", sagtPfarrer Christian Hartl. Der Sprecher des Verbunds der katholischen HilfswerkeMisereor, Adveniat, Renovabis, Missio Aachen und München, Caritas internationalund des Kindermissionswerks ,Die Sternsinger' ("MARMICK") undHauptgeschäftsführer der Osteuropa-Solidaritätsaktion Renovabis betont, dassdies auch weiterhin gelte "selbst wenn - nach einem Bericht der VereintenNationen und der Weltbank vom 21. Oktober 2019 - die extreme Armutzurückgegangen sein sollte."Deren aktuelle Statistikprognose sagt zwar aus, dass die Anzahl der von größterArmut Betroffenen nun knapp unter zehn Prozent fällt und gegenüber 902 MillionenMenschen im Jahr 2012 (knapp 13 Prozent der Weltbevölkerung) Ende 2019 nur noch702 Millionen (9,6 Prozent der Menschheit) am Existenzminimum überleben. SolcheRechenexempel, die das vermeintliche Ende der extremen Armut in Aussicht stellenund als Erfolg der internationalen Gemeinschaft zu werten versuchen, betrachtetMARMICK-Sprecher Hartl skeptisch; "zumal die Weltbank ihren Berechnungen die neufestgelegte Armutsgrenze von 1,90 Dollar pro Tag zugrunde gelegt hat. Letztlichbleibt es dabei, dass es rund zehn Prozent der Menschheit am Lebensnotwendigstenmangelt: Sie leiden Hunger und Durst, haben kein Dach über dem Kopf, ihreGesundheit ist beeinträchtigt, ihre Chancen auf den Erwerb von Bildung sindschlecht und sie sind gesellschaftlich ausgegrenzt."Der Sprecher der katholischen Hilfswerke in Deutschland hebt seinerseits hervor,dass es ihm anlässlich des "Welttags der Armen" gerade nicht darauf ankomme,solchen Statistiken das Hauptaugenmerk zu widmen: "Die Armen", so PfarrerChristian Hartl, "sind keine statistische Zahl; es sind ganz konkrete Menschenmit ihren manchmal dramatischen, manchmal ganz unauffälligen Lebensgeschichten".Die kirchlichen Hilfswerke fühlten sich seit jeher "der Option für die Armen"verpflichtet. In zahllosen Projekten mühen sie sich, sozialen Missständenentgegenzuwirken und Menschen in ihren unterschiedlichsten Notlagen zu helfen.Pfarrer Hartl betont: "Die katholischen Hilfswerke in Deutschland sind dankbar,dass durch den Welttag der Armen die Sensibilität für notleidende Menschenverstärkt, konkrete Hilfe gefördert und menschliche Zuwendung intensiviertwird."Gegen die vielen Auswirkungen von Armut versuchten die katholischenweltkirchlichen Hilfswerke auf allen Kontinenten ihre Partner vor Ort stark zumachen: Mit den Spendengeldern aus Deutschland werde in Afrika, Lateinamerika,Asien und Osteuropa viel erreicht. Besonders die Bildungsprojekte ermöglichtenes den Betroffenen vor Ort, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen und demTeufelskreis der Armut, der vielschichtige Probleme jahrzehntelang verstärkthabe, mehr und mehr zu entkommen: "Weiterhin müssen und werden wirBildungs-Chancen verbessern", so Hartl. "Mit unseren Partnern werden wiraußerdem weiterhin gegen Korruption angehen und auch mit den Regierungen in derHeimat unserer Partner in einem kritischen Dialog bleiben", sagte der Sprecherder deutschen Hilfswerke. Außerdem würden zur wirksamen Bekämpfung der Armut vorOrt stets die kirchlichen Zuständigen vor Ort maßgeblich einbezogen. "Sie kennendie Lage vor Ort genau, genießen das Vertrauen der Bevölkerung und wissen,welche Maßnahmen in der jeweiligen Situation zum Erfolg führen können",erläuterte Hartl. Man müsse zusätzlich im Blick behalten, dass auch in Europavielfach materielle Not und großer Reichtum nebeneinander existierten. "DieGesellschaften im Osten Europas sind häufig mehrfach zerrissen."Der "Welttag der Armen" wurde von Papst Franziskus 2016 am Ende des "Jahres derBarmherzigkeit" ins Leben gerufen und wird 2019 am Sonntag, 17. November, zumdritten Mal begangen. Die Botschaft des Papstes steht 2019 unter dem Motto: "DieHoffnung der Armen ist nicht für immer verloren."Pressekontakt:Thomas SchumannRedakteur | Referent Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitAbteilung Kommunikation und KooperationRenovabis Solidaritätsaktion der deutschen Katholikenmit den Menschen in Mittel- und OsteuropaRenovabisKardinal-Döpfner-HausDomberg 2785354 FreisingTel.: +49 (0) 81 61 / 53 09 -35Fax: +49 (0) 81 61 / 53 09 -44E-Mail: tho@renovabis.deInternet: www.renovabis.deOriginal-Content von: Renovabis e. V., übermittelt durch news aktuell