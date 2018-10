Zum Weltmännertag: 62 % der erwachsenen Männer sind übergewichtig/27 % der erwachsenen Männer rauchen

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 waren 62 % der erwachsenen Männerin Deutschland übergewichtig. Gegenüber der letztmaligen Erhebung von2013 bleibt der Anteil damit unverändert. Dies teilt das StatistischeBundesamt (Destatis) anlässlich des Weltmännertags am 3. Novembermit, einem internationalen Aktionstag zur Gesundheit von Männern. DerAnteil übergewichtiger Frauen lag sowohl 2017 (43 %) als auch 2013(44 %) deutlich niedriger.Übergewicht wird in der Regel anhand des sogenanntenBody-Mass-Index bestimmt. Dazu wird das Körpergewicht (gemessen inKilogramm) durch das Quadrat der Körpergröße (gemessen in Metern)geteilt. Diese Angaben beruhen auf einer Selbstauskunft der imMikrozensus befragten Personen. Die Weltgesundheitsorganisation stuftErwachsene mit einem Body-Mass-Index über 25 als übergewichtig ein.Mit einem Wert über 30 gelten Erwachsene als stark übergewichtig oderadipös. Dies traf 2017 auf 18 % der Männer zu (2013: 17 %).Der Anteil der Personen mit Übergewicht steigt mit zunehmendemAlter: Mehr als 70 % der Männer ab 55 Jahren waren im Jahr 2017übergewichtig. Im Vergleich dazu lag der Anteil beispielsweise beiden 20- bis unter 25-jährigen Männern bei 33 %.Erfreulich ist die Entwicklung bei den Rauchgewohnheiten: Im Jahr2017 rauchten 27 % der erwachsenen Männer regelmäßig oder zumindestgelegentlich. Der Anteil ist im Vergleich zu 2013 (30 %) gesunken.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Gesundheitsstatistiken,Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 33,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell