Zum Weltkindertag am 20. September 2018: / Immer mehr Kinder werden Kriegsopfer / Über 10.000 Mädchen und Jungen wurden 2017 in bewaffneten Konflikten getötet oder verstümmelt

Osnabrück (ots) - Anlässlich des Weltkindertags am 20. Septembermacht das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes daraufaufmerksam, dass immer mehr Kinder in Kriegen und bewaffnetenKonflikten getötet oder verstümmelt werden. Laut einem kürzlichveröffentlichten UN-Bericht ist ihre Zahl von 8.000 2016 auf über10.000 2017 gestiegen. Allein in Afghanistan wurden knapp 3.200Kinder zu Kriegsopfern, das sind rund 32 Prozent. Auch in Syrien istdie Zahl der Opfer mit rund 1.270 besonders hoch, im Irak ist sie auf717 und in Myanmar auf 296 Kinder angestiegen. Hierbei handelt essich nur um die registrierten Fälle, die Dunkelziffer ist vermutlichsehr viel höher.»Es ist erschreckend, dass allein innerhalb eines Jahres bis 2017die Zahl getöteter und verletzter Kinder um 20 Prozent angestiegenist. Und eine Wende dieses furchtbaren Trends ist nicht in Sicht«,erklärte Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes.»Für 2018 befürchten wir eine weitere Steigerung, zumalmöglicherweise im syrischen Idlib die nächste Katastrophe droht. Dassdie internationale Gemeinschaft dabei offenbar ohnmächtig zusehenmuss, ist ein Armutszeugnis.«Insgesamt hat der UN-Bericht im Zusammenhang mit bewaffnetenKonflikten mehr als 21.000 schwere Vergehen an Kindern registriert,darunter die Rekrutierung als Soldaten, Vergewaltigung undGefangenschaft. Rund 6.000 dieser Vergehen wurden vonRegierungsstreitkräften begangen - zum Beispiel den Militärs inMyanmar, in Syrien und im Jemen.»Wir wissen aus unseren Projekten, wie schwer es ist, die Wundenund Traumata zu heilen, die ein Krieg den Kindern zufügt«, so AlbertRecknagel. terre des hommes unterstützt Projekte in Afghanistan, imIrak, in Myanmar und in anderen Ländern mit bewaffneten Konflikten.»Die Angst und die schrecklichen Bilder von Bombenangriffen odergetöteten Angehörigen werden Kinder nur sehr langsam und oft nur mittherapeutischer Zuwendung los. Es ist zermürbend, wenn die Erfolgejahrelanger Arbeit in einer Sekunde zunichtegemacht werden.«In vielen Konflikten kommen auch Waffen zum Einsatz, die inDeutschland hergestellt wurden. terre des hommes hat deshalb dieKampagne »Stoppt Waffenexporte« (www.stoppt-waffenexporte.de) insLeben gerufen, mit der bereits über 140.000 Unterschriften gesammeltwurden. (https://weact.campact.de/petitions/stoppt-waffenexporte)