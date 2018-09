Zum Weltkindertag: Animationsfilm zeigt die Notwendigkeit von inklusiven Spielplätzen für die kindliche Entwicklung (VIDEO)

Schwalbach am Taunus (ots) -Die Spendenaktion "Stück zum Glück" von Procter & Gamble und REWE,gemeinsam mit der Aktion Mensch, setzt sich für mehr inklusivenSpielraum in Deutschland ein. Für die Kampagne entstand einAnimationsfilm (www.rewe.de/glück), der zum Weltkindertag am 20.September die Bedeutung von inklusiven Spielplätzen für Kinder mitund ohne Behinderung in den Fokus rückt. Der Film erklärt den Alltagauf Spielplätzen in Deutschland aus Sicht eines Kindes und dieNotwendigkeit der drei Jahre laufenden Aktion.In Deutschland mangelt es an Freizeitangeboten und Freiflächen, woalle Kinder - ob mit oder ohne Behinderung - gemeinsam spielen undagieren können. Laut einer repräsentativen Umfrage von YouGov imAuftrag der Aktion Mensch* verbringen nur knapp ein Drittel (32Prozent) der Kinder aus Deutschlands Familien ihre Freizeit inklusiv- also gemeinsam mit Kindern mit und ohne Behinderung.Die Spendenaktion "Stück zum Glück" von P&G und REWE, gemeinsammit der Aktion Mensch, möchte das ändern: Seit Mai dieses Jahresentstehen bundesweit neue inklusive Spielplätze, etliche bestehendeSpielplätze werden aus- und umgebaut oder durch inklusive Spielgeräteerweitert.Inklusion durch die Augen eines KindesZum Weltkindertag am 20. September möchte "Stück zum Glück" miteinem Animationsfilm ((www.rewe.de/glück) die Bedeutung voninklusiven Spielplätzen für die kindliche Entwicklung verdeutlichen.Durch die Augen eines Kindes erfahren die Zuschauer, dass gemeinsamesSpielen für alle Kinder nicht überall möglich ist und was die Gründedafür sind. Weiter zeigt der Film, wie jeder mit "Stück zum Glück"durch einen kleinen Beitrag die Situation für alle Kinder verbessert.Denn: Mehr Spielraum für alle Kinder ist ein weiterer Schritt hin zueiner inklusiven Gesellschaft und entspricht dem Wunsch von 87Prozent der Eltern nach gemeinsamer Freizeitgestaltung für alleKinder.*Kleiner Beitrag, großes GlückMit "Stück zum Glück" kann jeder durch einen kleinen Beitrag zumAuf- und Umbau inklusiver Spielplätze in ganz Deutschland beitragen.Mit jedem Kauf eines Produkts aus dem Sortiment von P&G, zu demMarken wie Pampers, Ariel, Always, Oral-B und Gillette gehören,können REWE-Kunden in ganz Deutschland das Projekt unterstützen.** Sowerden über einen Zeitraum von drei Jahren eine Million Eurogesammelt, um deutschlandweit neue inklusive Spielplätze zu schaffenund bestehende Spielplätze für alle Kinder aus- oder umzubauen.*Befragung von YouGov im Auftrag der Aktion Mensch im April 2018**Mit jedem Kauf eines P&G Produkts ab Aktionsstart am 30. April2018 unterstützen Procter & Gamble und REWE die Aktion Mensch bei derErrichtung von inklusiven Spielplätzen in Deutschland mit 0,01 Eurobis zum Erreichen der Spendensumme von einer Million Euro. Die AktionMensch bevorzugt keine Marken oder Produkte.Über die StudieDie verwendeten Daten beruhen auf einer Onlineumfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der insgesamt 4.051 Personen zwischen dem 10.und 13. April 2018 teilnahmen. 1.656 der Befragten gaben an,mindestens ein minderjähriges Kind zu haben. Darunter befanden sich277 Mütter und Väter mit mindestens einem Kind mit einer Behinderungoder einer chronischen Erkrankung. Die Ergebnisse wurden gewichtetund sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Zusammenfassung der Ergebnisse87 Prozent der Eltern sind der Meinung, dass Kinder mit und ohneBehinderung gemeinsam ihre Freizeit verbringen sollten. Dennoch gebennur knapp ein Drittel (32 Prozent) aller Eltern in der Umfrage an,dass ihre Kinder ihre Freizeit gemeinsam mit Kindern mit und ohneBehinderung verbringen.Auch der inklusive Kita-Besuch findet bei Eltern breite Zustimmung(83 Prozent), ebenso wie schulische Inklusion: Mehr als drei Viertel(76 Prozent) möchten, dass alle Kinder gemeinsam die Schulbankdrücken. Eltern von Kindern mit Behinderung begrüßen ebenfallsInklusion, sind aber etwas zurückhaltender. Nur 75 Prozent finden esgut, wenn alle Kinder gemeinsam in die Kita gehen. Trotz desüberwiegenden Wunschs nach Inklusion besuchen lediglich die Kindervon 36 Prozent der Eltern inklusive Bildungseinrichtungen wie Kitaoder Schule.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®,Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®,Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Über REWEMit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 57,8Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 254.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 41,7 Milliarden Euro.Über die Aktion Mensch e.V.Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisationim sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964hat sie mehr als 4 Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben.Ziel der Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen von Menschen mitBehinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und dasselbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mitden Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jedenMonat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier MillionenLotterieteilnehmer. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF,Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie,Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Judenin Deutschland. 