Zum Weltfrauentag / Sozialberatung von Frauen mit Brustkrebs muss verbessert werden

Bonn (ots) - Heute ist Weltfrauentag. Seit mehr als 100 Jahrenprangern Frauen in aller Welt an diesem Tag Missstände an undstreiten für ihre Rechte. Die Frauenselbsthilfe nach Krebs, kurz FSH,und die Stiftung Deutsche Krebshilfe verleihen an diesem Tag denFrauen, die an Krebs erkrankt sind, eine Stimme. Denn immer noch gibtes in der Versorgung der Betroffenen Defizite. So wird eineTumorerkrankung nach wie vor häufig zur Armutsfalle.In Deutschland erkranken jährlich mehr als 75.000 Frauen neu anBrustkrebs. Die gute Nachricht: Heute können sehr viele von ihnenlangfristig geheilt werden. Viele Langzeitüberlebende leiden jedochhäufig noch jahrelang an den Folgen ihrer Krebserkrankung und derenBehandlung."Neben körperlichen Spätkomplikationen wie Nervenschäden oderOsteoporose hat eine Krebserkrankung häufig auch erheblichefinanzielle Folgen für die Betroffenen", erläutert Dr. SylviaBrathuhn, Bundesvorsitzende der FSH. Von den Frauen mit Brustkrebs imerwerbsfähigen Alter könnten viele aufgrund der Krankheitsfolgennicht an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren. Sie arbeiten nur nochstundenweise oder verlieren sogar ihre Stelle. Viele rutschen auchungewollt in die Erwerbsminderungsrente, die eine Rückkehr in denBeruf nahezu unmöglich macht."Viele Betroffene können nach der Diagnose nur schwer oder garnicht überblicken, was sie nun alles bedenken müssen", weiß GerdNettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. "Für siesteht erst einmal der Umgang mit der Krankheit im Vordergrund.Wichtige Entscheidungen in Bezug auf Arbeitsplatz, Kranken- undRentenversicherung geraten darüber schnell aus dem Blick - mitgravierenden Auswirkungen für die Zukunft der erkrankten Frauen."Die Deutsche Krebshilfe und die FSH fordern daher, dass in allenonkologischen Zentren und auch beim niedergelassenen Onkologen eineunabhängige sozialmedizinische Beratung von Menschen mit einerKrebserkrankung Pflicht wird. Und auch die Finanzierung von örtlichenKrebsberatungsstellen muss auf finanziell gesicherte Füße gestelltwerden. Außerdem müssten die Dauer der Zahlung des Krankengeldesflexibilisiert und die beruflichen Rehabilitationsangebote weiterausgebaut werden."Die Rückkehr ins Erwerbsleben sollte möglichst vielen Menschennach einer Krebserkrankung offen stehen", fordert dieFSH-Bundesvorsitzende. "Das voreilige Abdrängen der Betroffenen indie Erwerbsminderungsrente, wie wir es heute häufig beobachten, istder falsche Weg - und das nicht nur für den Einzelnen. Er kostet auchdie Solidargemeinschaft langfristig gesehen mehr." Jeder Euro, der indie berufliche Rehabilitation investiert werde, zahle sich mit derRückkehr in die Berufstätigkeit aus. Daher müsse dafür gesorgtwerden, dass Frauen mit einer Krebserkrankung so viel Unterstützungwie möglich bekommen, um am Erwerbsleben auch weiterhin teilnehmen zukönnen, so Brathuhn.Stiftung Deutsche KrebshilfeDie Deutsche Krebshilfe setzt sich seit über 40 Jahren für dieBelange krebskranker Menschen ein. Nach dem Motto "Helfen. Forschen.Informieren." fördert die Organisation Projekte zur Verbesserung derPrävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischenNachsorge und psychosozialen Versorgung einschließlich derKrebs-Selbsthilfe. Weitere Informationen zur Deutschen Krebshilfegibt es unter der Telefonnummer 02 28/ 7 29 90-0 sowie unterwww.krebshilfe.de.Kontakt Pressestelle:Telefon: 0228 / 7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deFrauenselbsthilfe nach Krebs - Bundesverband e.V.Die Frauenselbsthilfe nach Krebs, kurz FSH, ist eine der größtenund ältesten Krebs-Selbsthilfeorganisation in Deutschland. Sieverfügt sowohl bundesweit über ein dichtes Netz an regionalen Gruppenals auch über Netzwerkangebote für junge, an Krebs erkrankte Frauensowie ein Forum im Internet (https://forum.frauenselbsthilfe.de). DieGruppentreffen stehen allen Menschen offen, die an Krebs erkranktsind, und auch deren Angehörigen. Weitere Informationen unterwww.frauenselbsthilfe.de.Kontakt Pressestelle:Telefon: 0228 / 33 88 94 08E-Mail: redaktion@frauenselbsthilfe.deInterviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell