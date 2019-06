Zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni: Hilfe für Flüchtlinge ist keine Straftat

Osnabrück (ots) - Nach wie vor sterben unten den Augen einerweitgehend tatenlosen europäischen Staatengemeinschaft Flüchtlinge imMittelmeer bei dem Versuch, sich nach Europa zu retten. LautUN-Angaben kamen im Mittelmeer zwischen 2014 und 2018 über 17.800Menschen ums Leben, das sind fast zehn Menschen pro Tag. AnstattFlüchtlingen einen geregelten Zugang in die europäischenAufnahmeländer zu ermöglichen, setzen die Staaten der EU aufAbschottung und Zurückweisung.»Leben zu retten, wenn Staaten versagen, kann niemals eineStraftat sein«, sagte Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terredes hommes. »Wer nicht zusehen will, wie Flüchtlinge im Meerertrinken, in der Wüste verdursten oder in Stacheldrähten hängenbleiben, ist kein Straftäter, sondern handelt menschlich und folgtseinem Gewissen. Anstatt Helferinnen und Helfer zu verfolgen und zukriminalisieren, sollten sie unterstützt und für ihren Einsatzausgezeichnet werden.«Das Kinderhilfswerk terre des hommes schützt Flüchtlingskinder undihre Familien an vielen Orten der Welt, darunter auch in Europa, undengagiert sich seit Jahren mit der internationalen Kampagne»Destination Unknown« für den Schutz und die Rechte von Flüchtlingenund Migranten. Auch in Deutschland stellen Partnerorganisationen vonterre des hommes fest, dass sich das Meinungsklima gewandelt hat. Wares 2015 noch einfach, viele Menschen zu finden, die bereit waren, füreine gewisse Zeit zum Beispiel eine Vormundschaft und rechtlicheVertretung für minderjährige Flüchtlinge zu übernehmen, ist dieseBereitschaft spürbar zurückgegangen. »Einen Grund hierfür sehen wirdarin, dass Flüchtlinge in der öffentlichen Wahrnehmung oft sehrnegativ assoziiert werden. Diesem Diskurs müssen wir positive Bildergelungener Hilfe und erfolgversprechender Integration entgegensetzen,um das Meinungsklima wieder in Richtung eines weltoffenen undhumanitären Umgangs miteinander zu verschieben«, so Albert Recknagel.Für Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian Ramm, Pressesprecher, Telefon 05 41 / 71 01-158,E-Mail: c.ramm@tdh.deWeitere Informationen: www.tdh.de/fluechtlingskinderOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell