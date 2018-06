Zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni: / Flüchtlinge schützen anstatt verunglimpfen

Osnabrück (ots) - Weltweit mussten 68,5 Millionen Menschen ihrZuhause aufgrund von Gewalt und Vertreibung verlassen, die Hälfte vonihnen sind Kinder unter 18 Jahren. Die überwiegende Anzahl vonFlüchtlingen kommt aus den Kriegs- und Konfliktländern Syrien,Afghanistan und Süd-Sudan. Meist finden Flüchtlinge in ihrem eigenenLand oder in Nachbarländern ihrer Region Zuflucht, nur die wenigstenskommen bis nach Europa. Türkei, Pakistan und der Libanon haben diemeisten Flüchtlinge aufgenommen.»Die reichen Industrieländer und damit auch Deutschland tragendurch Waffenexporte in Kriegs- und Spannungsgebiete eineMitverantwortung für das Flüchtlingsdrama«, sagte Albert Recknagel,Vorstandssprecher von terre des hommes. »Es sollte selbstverständlichsein, dass wir Flüchtlingen, die es bis nach Europa geschafft haben,Zuflucht und Sicherheit bieten.« Dazu gehörten einmenschenfreundlicherer Familiennachzug, der über das hinausgeht, wasdie Regierung gerade beschlossen hat, und der spezielle Schutztraumatisierter Flüchtlingskinder. »Wir wenden uns gegen daswachsende Klima der Verunglimpfung von Flüchtlingen durch abwertendeBegriffe wie Asyltourismus und die verächtliche Bezeichnung dervielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer als naive Gutmenschen«,so Albert Recknagel.Für Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian Ramm, Telefon 05 41 / 71 01-158, E-Mail: c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell