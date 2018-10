Zum Welternährungstag: Susanne Klatten kämpft mit UNICEF gegen den Hunger

Köln (ots) - SKala-Initiative fördert UNICEF-Projekt fürmangelernährte Kinder in NigerDie Unternehmerin Susanne Klatten unterstützt im Rahmen ihrerSKala-Initiative die UNICEF-Hilfe für mangelernährte Kinder in Niger.Mit einer Fördersumme von rund 2,4 Millionen Euro ist dies dasbislang umfangreichste aller bisher geförderten SKala-Projekte.Mit Hilfe von SKala baut UNICEF in Niger Ernährungszentren auf undversorgt mangelernährte Kinder in abgelegenen Regionen mittherapeutischer Spezialnahrung. Zudem schult das KinderhilfswerkGesundheitshelfer darin, Mangelernährung zu erkennen und gezielt zubehandeln.Das westafrikanische Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt.Die Kindersterblichkeitsrate zählt zu den höchsten weltweit: Jedesachte Kind erlebt seinen fünften Geburtstag nicht, Mangelernährungist für jeden dritten dieser vermeidbaren Todesfälle verantwortlich.SKala ist eine philanthropische Initiative der UnternehmerinSusanne Klatten in Partnerschaft mit dem gemeinnützigen Analyse- undBeratungshaus PHINEO. Die Initiative fördert etwa 100 gemeinnützigeOrganisationen mit insgesamt bis zu 100 Millionen Euro. Unterstütztwerden ausschließlich Organisationen, die gegenüber PHINEO eine großesoziale Wirkung nachgewiesen haben. Die Entscheidung über dieFörderung liegt bei Susanne Klatten.Insgesamt 1.866 Organisationen oder Projekte hatten sich für eineFörderung beworben. Für 77 davon wurde ein konkreter Förderplanerstellt, der jeweils von Susanne Klatten im Detail geprüft wird.Susanne Klatten: "Es ist für mich eine Herzenssache, engagierteMenschen, die mit ihren Ideen und Aktivitäten unser Gemeinwesenstärken, zu fördern und ihnen Anerkennung zu geben. Mit derSKala-Initiative möchte ich diesen Menschen neue Wege und dasWachstum ihres Engagements ermöglichen."Weitere Informationen: www.unicef.de/skalaPressekontakt:UNICEF Deutschland, Tim Rohde, 0221/93650-316, Email:presse@unicef.deOriginal-Content von: UNICEF Deutschland, übermittelt durch news aktuell