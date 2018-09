Zum Weltalphabetisierungstag am 8. September 2018 - Für Bildung und gegen Armut in Äthiopien (FOTO)

München (ots) -Noch immer kann über die Hälfte der Bevölkerung (ab 15 Jahren) inÄthiopien nicht richtig lesen, schreiben oder rechnen. MillionenKinder können im entsprechenden Alter nicht die Grundschule besuchenund viele Jugendliche gehen überhaupt in keine Schule. Darauf hat dieStiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe zumWeltalphabetisierungstag (8. September) hingewiesen."Dies sind nach wie vor alarmierende Zahlen. Vor allem wenn manweiß, wie wichtig Bildung für alle Menschen, und wie bedeutendBildung für die Entwicklung eines Landes ist", sagt Peter Renner,Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe und u. a. für die Projektarbeit in Äthiopienzuständig."Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Wir müssen deshalbdringend weiterhin moderne Schulen im ländlichen Bereich Äthiopiensbauen. Nur dann haben die jungen Menschen eine Perspektive in ihremeigenen Land. Und nur dann können wir langfristig der Armut und einerder Fluchtursachen entgegenwirken ", betont Äthiopien-Experte Renner.Besonders in den ländlichen Bereichen von Äthiopien ist vielenjungen Menschen der Zugang zu guter Schulbildung verwehrt. Die Kinder- vor allem Mädchen - tragen bereits früh Verantwortung imArbeitsalltag. Sie sind oft täglich Stunden unterwegs, um Wasser zuholen oder Feuerholz zu sammeln. Die nächste Schule ist meist weitvon ihrem Zuhause entfernt, der Schulweg ein kilometerlanger Marschauf gefährlichen Wegen.Darüber hinaus sind Schulgebäude in Äthiopien häufig verfallene,dunkle Hütten aus Stroh, Holz und Lehm. Weiterführende Schulen gibtes kaum. Um die Bildung in der Breite zu fördern, hat Menschen fürMenschen bisher 434 moderne, solide Schulen gebaut, die vieleJahrzehnte betrieben werden. An den Alphabetisierungskursen fürErwachsene haben über 350.000 Frauen und Männer beteiligt. Aktuellbesuchen rund 450.000 junge Menschen täglich die von der Stiftunggebauten Schulen in Äthiopien.Der Weltalphabetisierungstag1966 hat die UNESCO den Weltalphabetisierungstag ins Lebengerufen. Seitdem wird jährlich am 8. September mit Aktionen undVeranstaltungen auf die Verbreitung von Lese- und Schreibkompetenzenaufmerksam gemacht.Über Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit nahezu 37 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.dePressekontakt:Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms ÄthiopienhilfeLisa-Martina Kerscher und Erich JeskeBrienner Straße 4680333 München, GermanyE-Mail: erich.jeske@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 38 39 79-87 -92 oder 0171 477 49 01Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell