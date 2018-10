Zum Welt-Schlaganfalltag erinnert 29 Oktober Stryker die Öffentlichkeit an das RASCHE Handeln bei Anzeichen von Schlaganfällen

Weitere Suchergebnisse zu "Stryker":

Kalamazoo, Michigan (ots/PRNewswire) -Stryker betont im Rahmen seines Einsatzes für Komplettlösungen fürdie Schlaganfallversorgung die Bedeutung, Anzeichen für einenSchlaganfall zu erkennen und möglichst rasch zu behandeln.Schlaganfälle gehören zu den häufigsten Todesursachen weltweit undsind pro Jahr für sechs Millionen Todesfälle sowie fünf MillionenFälle von dauerhafter Behinderung verantwortlich.[1] Bei einemSchlaganfall gehen pro Minute rund 1,9 Millionen Neuronen unter.Daher müssen Warnzeichen eines Schlaganfalls unbedingt erkanntwerden, damit eine schnelle Behandlung erfolgen und das Risiko vonLangzeitfolgen reduziert werden kann.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8433051-stryker-act-fast-witnessing-signs-of-stroke/Bei Schlaganfall gilt "FAST"Es gibt mehrere typische Schlaganfallsymptome. Diese Anzeichenlassen sich mit dem sogenannten FAST-Test überprüfen: Die AbkürzungFAST steht für Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech (Sprache) und Time(Zeit). "Face" bedeutet, dass das Gesicht des Betroffenen einseitigverzogen ist oder einer der beiden Mundwinkel beim Lächelnherabhängt. "Arms" steht dafür, dass der Betroffene die Arme nichtauf gleicher Höhe halten kann. "Speech" bedeutet, dass der Betroffeneundeutlich spricht, keine sinnvollen Sätze bilden kann oderAnweisungen nicht versteht. Das vierte Element "Time" steht dafür,dass unbedingt sofort der Notarzt gerufen werden muss, wenn jemandsolche Symptome zeigt.Für bessere Kenntnisse über SchlaganfälleDer Welt-Schlaganfalltag, der von der World Stroke Organization(WSO) ins Leben gerufen wurde, umfasst eine jährliche Kampagne. Zielist die Information über Vorbeugung und Behandlung vonSchlaganfällen. Stryker hofft, dass bald jeder die Symptome einesSchlaganfalls erkennen kann."Wir sind stolz darauf, uns aktiv für den Welt-Schlaganfalltageinsetzen zu können. Schlaganfälle mit ihren verheerenden Folgenkommen bei jährlich 17 Millionen Menschen vor", sagt Mark Paul,Präsident von Stryker Neurovascular. "Unsere Hoffnung besteht darin,dass wir durch eine kontinuierliche Informationskampagne zum ThemaSchlaganfall im Lauf der Zeit die daraus folgenden Todesfälle undBehinderungen verringern können."Wenn Sie mehr über Schlaganfälle wissen und andere über dieWarnzeichen informieren möchten, besuchen Siehttp://www.somesignssavelives.com. Die Website ist in acht Sprachenverfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch,Portugiesisch, Spanisch, Mandarin und Japanisch.Über StrykerStryker ist eines der weltweit führendenMedizintechnik-Unternehmen und in Partnerschaft mit unseren Kundenwollen wir das Gesundheitswesen verbessern. Das Unternehmen bietetinnovative Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Orthopädie,medizinische Technologie und Ausrüstung, Neurotechnologie undWirbelsäule an, um Patienten und Krankenhäuser besser zuunterstützen.[1] World Stroke Campaign,https://www.worldstrokecampaign.org/learn.html (letzter Aufruf am 1.Oktober 2018)