Zum Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November verstärkt Pampers sein Engagement für kleine Kämpfer (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -Jedes Neugeborene stellt die Welt seiner Eltern komplett auf denKopf. Die zu frühe Geburt eines neuen Familienmitglieds führtzusätzlich zu Momenten voller Bangen und Sorgen. Junge Familienbrauchen gerade in der ersten Zeit liebevolle Unterstützung bei derintensiven Pflege der oft winzigen Frühchen. In Deutschland wirdimmer noch fast jedes zehnte Baby als Frühchen (1) geboren und derWelt-Frühgeborenen-Tag am 17. November möchte auf das Thema"Frühgeburt" und ihre Folgen aufmerksam machen. Aus Anlass desWelt-Frühgeborenen-Tags verstärkt Pampers deshalb sein Engagement fürdie kleinen Kämpfer, um Frühchen-Familien den Start in das gemeinsameLeben zu vereinfachen.Jedes Jahr werden in Deutschland rund 60.000 Kinder (2) zu früh,also vor der 37. Schwangerschaftswoche, geboren. Besonders dieFrühgeborenen die im zweiten Drittel der Schwangerschaft zur Weltkommen, benötigen viel Fürsorge und Zuwendung, sollen abergleichzeitig in Ruhephasen so wenig wie möglich gestört werden. Umden engagierten Ärzten, Schwestern und Pflegekräften diesessogenannte "Minimal Handling" beim Wickeln so einfach wie möglich zumachen, bietet Pampers Kliniken Frühchenwindeln, die speziell auf dieBedürfnisse der kleinen Kämpfer abgestimmt wurden. Neben den Windelnin den Größen P-1 (Geburtsgewicht unter 2.300 g) und P-2(Geburtstgewicht unter 1.800 g) bietet Pampers eine Frühchenwindel inder Größe P-3 für extrem früh geborene Babys mit einem Geburtsgewichtvon gerade einmal 800 Gramm an. Diese Windel ist nur siebenZentimeter groß und damit kleiner als eine Neugeborenensocke.Neben den Frühchenwindeln, die dem Krankenhauspersonal die Pflegeder kleinen Kämpfer einfacher machen sollen, setzt sich Pampers imRahmen der Kampagne "Deutschland wird Kinderland" auch gemeinsam mitdem langfristigen Kooperationspartner wellcome für zu früh geboreneBabys ein. Auch in diesem Jahr nimmt Pampers denWelt-Frühgeborenen-Tag am 17. November zum Anlass, demSozialunternehmen eine Unterstützungssumme zukommen zu lassen. Umbesonders Familien mit Frühchen in ihrem Alltag zu unterstützen,vermittelt wellcome seine wellcome-Engel für praktische Hilfe nachder Geburt auch in Frühchenfamilien. Mit der Initiative "Deutschlandwird Kinderland" setzt sich Pampers seit Jahren dafür ein,Deutschland zu einem besseren Ort für Kinder zu machen. Die gesundeEntwicklung von Kindern liegt Pampers von Anfang an am Herzen - unddies fängt natürlich schon bei den Allerkleinsten an.Quellen:(1) Ärzte Zeitung: https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/article/947694/weltfruehgeborenentag-anzahl-fruehchen-sieht-deutschland-alt.html, zuletzt aufgerufen am 29.Oktober 2018.(2) Bundesverband "Das frühgeborene Kind" e.V.:https://www.fruehgeborene.de/node/288/allgemeine-informationen,zuletzt aufgerufen am 29. Oktober 2018.Über wellcomeAls bundesweit agierendes Sozialunternehmen entwickelt wellcomeAngebote für Familien und möchte Eltern damit ermutigen, sich auf dasAbenteuer Familie einzulassen. Das Kernangebot von wellcome ist die"Praktische Hilfe nach der Geburt", eine mehrfach ausgezeichnetesoziale Innovation, die 2002 von Rose Volz-Schmidt in Hamburggegründet wurde. Darin verbinden sich bürgerschaftliches Engagementund professionelle Hilfesysteme. Derzeit sind rund 230 wellcome-Teamsin Deutschland sowie in Österreich und in der Schweiz aktiv. Mit derPlattform ElternLeben.de bietet wellcome auch online Elternwissen,persönliche Beratung, eine Community und ein Verzeichnis lokalerAngebote für Familien. Weitere Informationen zu wellcome und denAngeboten finden Sie unter: www.wellcome-online.de.Über die Pampers FrühchenwindelnDie Frühchenwindeln von Pampers sind besonders weich. FlexibleBündchen an den Beinen verbessern den Komfort und jede PampersFrühchenwindel hat außerdem eine einzigartige absorbierende Lage, dieNässe und flüssige Ausscheidungen von der Haut des Babys wegleitet.Die Pampers P-3 Frühchenwindel zeichnet sich zusätzlich durch einenbesonders schmalen Windelkern aus, der den winzigsten Frühchen eineoptimale Hüftposition ermöglicht. 