Zum Übergang in die Rente eine BU mit 50 plus Jahren abschließen?

Köln (ots) - Viele Erwerbstätige beenden ihre aktive beruflicheTätigkeit mit 58, 60 oder 62 Jahren. Also einige Jahre vor demeigentlichen Beginn der geplanten Rentenzahlungen. Wie kann die Zeitohne oder mit einem geringeren Einkommen überbrückt werden und wiekönnen die Kosten insgesamt gesenkt werden?"Zur Reduzierung der Kosten steht die PKV-Tarifoptimierung gem. §204 VVG mit dem Tarifwechsel innerhalb einer bestehenden privatenKrankenversicherung ganz oben auf der Liste", so Erik Oppermann vonhc consulting. Die hc consulting AG (www.hcconsultingag.de) ist derMarktführer in der zu 100 % kostenlosen und vollumfänglichen Beratungzum PKV-Tarifwechsel. "Wer bis zum 55. Lebensjahr über eine guteGesundheit verfügt, der sollte unbedingt noch eineBerufsunfähigkeitsversicherung oder BU abschließen", so Oppermannweiter. Die BU 50 plus kann dann unter Umständen eineFinanzierungslücke zwischen dem Ende der Berufstätigkeit und demRentenbezug schließen. Die letzten Berufsjahre muss man sich miteiner Berufsunfähigkeitsversicherung und bei dann angeschlagenerGesundheit nicht mehr durch den Arbeitsalltag quälen.Dabei sind die Versicherungsbeiträge für eine neue BU 50 pluswegen der relativ kurzen Vertrags- und Leistungsdauer bis zum 67.Lebensjahr günstig. So bezahlt ein 55-jähriger Angestellter oderSelbstständiger je 1.000.- EURO monatlicher Rente keine 60 EURO imMonat. Diese Beträge können spielend aus der Beitragsersparnis nacheinem PKV-Tarifwechsel finanziert werden.Kommt am Ende des Berufslebens doch noch eine schwere Krankheit(häufigste BU-Ursache sind psychische Erkrankungen), kann man demRentenbeginn auch mit einer sehr spät abgeschlossenen BU zumindestfinanziell gelassen entgegensehen (www.BU-Beratung.org).Erik Oppermann: "Viele Berufstätige erleben in ihrem Umfeld oderbei älteren Kollegen einen unsicheren und nervenaufreibenden Übergangvom Berufsleben in das Rentenalter. Wer bis zum max. 55. Lebensjahrnoch gesund ist und ohne Berufsunfähigkeitsversicherung dasteht, dersollte sofort zuschlagen und eine BU abschließen. Besser kann mansein Geld nicht anlegen. Liegen bereits ernste Erkrankungen vor, isteine BU 50 plus nicht mehr möglich. Dann kommt vielleicht eineMulti-Risk oder eine Dread-Disease-Versicherung als Lösung in Frage".Pressekontakt:Erik Oppermannhc consulting AGChristophstraße 15-1750670 Kölnwww.hcconsultingag.deoppermann@hcconsultingag.deTelefon: 0221 37991961Original-Content von: hc consulting AG, übermittelt durch news aktuell